24. August 2018, 23:37 Uhr Stimmen zum Bundesliga-Auftakt "Ich weiß nicht, wo die Videoassistenten in Köln da gerade waren"

Der FC Bayern gewinnt den Bundesliga-Auftakt gegen die TSG Hoffenheim glücklich 3:1 (1:0).

Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann regt sich danach über die Elfmeterentscheidung auf, die zum 2:1 für die Münchner führte.

Bayern-Coach Niko Kovac pflichtet ihm in Teilen bei.

Niko Kovac (Trainer Bayern München): "Die Zuschauer haben hier ein ordentliches Spiel gesehen, und unser Sieg ist auch in der Höhe vollauf verdient, wenn man auf die Chancen schaut. Aber so deutlich war es im Spiel nicht, Hoffenheim hat es uns schwer gemacht, zwischenzeitlich haben wir keine Mittel gefunden. Der Elfmeter war nicht glasklar, ich hätte ihn nicht gegeben."

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht das Spiel gemacht, das wir brauchen, um hier zu bestehen. In der zweiten Hälfte haben wir dann brutalen Druck gemacht, bis es zum Elfmeter kam, der keiner war. Ich weiß nicht, wo die Videoassistenten in Köln da gerade waren, anscheinend waren sie nicht am Platz. Warum das Zustandekommen des Elfmeters nicht kontrolliert wird, ist mir ein Rätsel. Fußball ist ein Kontaktsport. Wenn dem Stürmer zwar der Weg geblockt wird, es aber keinen Kontakt gibt, dann ist es kein Foul. Das ist grenzwertig."

Arjen Robben (FC Bayern): "Der Sieg zum Start ist wichtig, aber einfach war das nicht. Hoffenheim hat angegriffen, das mag ich, sie haben einen super Trainer, und das sieht man an der Art und Weise, wie sie Fußball spielen."