Stimmen zum deutschen EM-Aus:„Es fühlt sich sehr ungerecht an“

Toni Kroos (Mittelfeldspieler Deutschland): „Wir haben alle alles reingelegt, um es nicht zu verlieren. Wir waren sehr nah dran, umso bitterer ist es. Heute sind wir extrem traurig. Es überwiegt der Frust über das Turnieraus, weil wir alle gemeinsam ein großes Ziel hatten. Dieser Traum ist ein Stück weit geplatzt - auch wenn wir in den nächsten Tagen realisieren, dass es ein gutes Turnier war. Man kann stolz sein, wir haben alle eine Schippe draufgelegt. Ich bin froh, wenn ich da ein bisschen mitgeholfen habe, dass wir alle in Deutschland den Anspruch und die Hoffnung haben, weiterzukommen. Ich bin zuversichtlich, dass die Mannschaft das in Zukunft schafft. Aber es gehört auch dazu, dass wir heute alle traurig sind.“