Interims-Bundestrainer Alan Ibrahimagic (bei Magentasport): „Das Spiel war so eng. Am Ende haben wir mehr Spieler mit Qualität, die haben den Ausschlag gegeben.“

Andreas Obst: „Ich suche mir jetzt ein Bier. Und dann suche ich mir noch ein Bier. Ich muss dringend was trinken.“

Daniel Theis: „Sehr viele Emotionen. Einfach nur stolz auf dieses Team. Die Türken haben ein unglaubliches Spiel gemacht, aber wir haben gekämpft, wir haben nicht aufgegeben. Ich hatte kein so gutes Spiel, aber Tristan, Andi, Franz, alle haben unglaublich gespielt und uns getragen. Man wird uns morgen ansehen, wie lange die Nacht ging.“

Franz Wagner: „Deutschland ist im Basketball Welt- und Europameister. Wir sind genau da, wo wir hingehören – und wir haben noch ein paar echt gute Leute zu Hause sitzen.“

Isaac Bonga (bei RTL): „Ich kann das selbst noch nicht glauben. Für mich war das wie eine Klassenfahrt mit meinen Freunden – und nebenbei spielt man Basketball.“

Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes (bei RTL): „Das war unglaublich. Die Jungs haben das so gewollt, das hat man gesehen, sie haben so gekämpft. Jeder kämpft für den anderen, niemand will der Star sein. Der Star ist das Team.“

Bundeskanzler Friedrich Merz: „Wir sind stolz auf euch, ihr seid eine Inspiration für junge Sportlerinnen und Sportler.“