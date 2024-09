Die Stiftung Deutsche Sporthilfe ändert ihre Förderstruktur und will so die Weichen für ein besseres Abschneiden der Athletinnen und Athleten bei Großereignissen stellen. „Ziel ist es, die größten Talente künftig früher und zu jedem Zeitpunkt ihrer Laufbahn bedarfsgerecht zu unterstützen“, teilte die Organisation mit. Außerdem sei es ein Ziel, die geförderten Sportler besser auf die Zeit nach der aktiven Karriere vorbereiten. Die Änderungen treten zum 1. Januar 2025 in Kraft.