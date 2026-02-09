Die anderen Langläufer waren längst im Ziel, als sich Stevenson Savart den letzten Anstieg hochkämpfte. Es sah mühevoll aus, aber Savart hatte ja auch schon fast 20 Kilometer in den Knochen bei diesem Skiathlon-Rennen. Andererseits: Der Sieger Johannes Hosflot Klaebo war dort regelrecht hinauf gespurtet.

Als Savart auf den letzten Metern war, wurde die Haupttribüne fast so laut wie zuvor beim Sprint der Sieger, fünf seiner Landsleute schwenkten dort Fahnen seines Heimatlandes. Und was machte Savart, der Zwei-Meter-Mann mit der Rastafrisur und den beiden Zöpfen im Haar? Er tippte auf eine imaginäre Uhr an seinem Arm, nach dem Motto: sorry für die Verspätung. Dann lief er mit einer tiefen Verbeugung ins Ziel. Als 64. und Letzter, mit 10:41 Minuten Rückstand auf Klaebo.

Doch was wirklich zählt in Savarts Geschichte, ist etwas völlig anderes. Es ist der eigentliche olympische Gedanke, den es fast nicht mehr gibt vor lauter Kommerzialisierung und goldfixiertem Profitum: Dabei sein ist alles. Oder, wie Savart es später der SZ etwas außer Puste in der Interview-Zone sagte: „Ich bin sehr glücklich, mein Rennen beendet zu haben. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Haiti ist der Ort, an dem ich geboren wurde. Ihn zu repräsentieren, macht mich stolz. Die Botschaft ist, dass alles möglich ist, für jeden Haitianer, wenn er das nur möchte.“

Savart, 25, ist eine sehr besondere Erscheinung bei diesen Langlaufwettbewerben in Tesero im Val di Fiemme. Der 25-Jährige wurde in Delmas, Haiti, geboren und ist der erste Langläufer des Karibikstaats, der an Olympischen Spielen teilnimmt. Vor zwei Jahren in Planica war er der erste Langläufer seines Landes bei einer nordischen Ski-WM. Überhaupt gibt es neben ihm nur einen anderen Langläufer in seinem Land: Theo Mallett qualifizierte sich auch, Haiti hat aber halt nur einen Langlauf-Startplatz bei Olympia.

Bei der Eröffnungsfeier am Freitag trug Savart Haitis Fahne in Predazzo – wer auch sonst? Haiti tritt bei diesen Winterspielen mit exakt zwei Sportlern an, der zweite Olympiateilnehmer, der Alpin-Skifahrer Richardson Viano, weilt in Cortina d’Ampezzo. Viano hatte 2022 in Peking Geschichte geschrieben. Dort war er der erste Teilnehmer seines Landes überhaupt bei Winterspielen.

Alleinstellungsmerkmal: Stevenson Savart, erster Langläufer Haitis bei Winterspielen – und einziger Athlet seines Landes bei der Eröffnungsfeier in Predazzo. (Foto: Matthias Schrader/AP)

Dem Portal der Olympischen Spiele (Olympics.com) erzählte Savart vor Beginn der Wettkämpfe, dass er mit drei Jahren wegen der schwierigen Lage in Haiti nach Frankreich kam, in die Vogesen, wo ihn Adoptiveltern aufnahmen und bald schon auf Langlaufski stellten. Sie fuhren ihn zum Training, sein Vater zu Wettkämpfen, selbst wenn sie weiter entfernt lagen. Mit den Schulfreunden war er im selben Klub. Die Schule? „Dort war ich nicht der Schlaueste.“ Er machte lieber Leichtathletik, fuhr Mountainbike, aber auf der Loipe wurde Savart besser und besser.

Er kam in die Jugendkader des französischen Skiverbandes, war aber nicht gut genug, um sich auf nationaler Ebene durchzusetzen. Also wechselte er nach Haiti, zumindest formal. Dort war im Rahmen eines Aufbauprogramms nach dem katastrophalen Erdbeben aus dem Jahr 2010 zwischenzeitlich ein Skiverband gegründet worden. Das IOC unterstützt Savart, wie 248 andere Athleten bei diesen Winterspielen, mit einem Stipendium. Damit kann er sich auch die 20 Paar Ski leisten, mit denen er zu seinen vier Rennen nach Tesero angereist ist. „Zehn für Skating und zehn für den klassischen Stil. Aber wer die Gelegenheit hat, einen Blick in die Lkw der großen Nationen zu werfen: Dort stehen etwa 80 Paar pro Athlet“, sagte er.

„Wir müssen ernst genommen werden. Das ist eines meiner Ziele“, sagt Savart

Savart ist mit seiner Adoptivmutter, seinem Adoptivvater Thierry, der die Ski präpariert, und Trainer Florian Panier aus dem Département Doubs angereist. Er wohnt dort immer noch in Métabief, trainiert mal in Frankreich, mal in der nahen Schweiz. Weil er von 64. Plätzen nicht leben kann, hat er noch einen anderen Job – als Assistenzlehrer an einer Schule in Pontarlier, die, welch Zufall, den Namen des berühmtesten Freiheitskämpfers Haitis trägt: Lycée Toussaint Louverture. Dort kann er auch Krafttraining machen, mit den Jüngeren auf die Loipe gehen, ihr Equipment nutzen.

Savart hatte es sicher nicht immer einfach, er erzählt von abfälligen Bemerkungen, fragenden Blicken und Spott. All das erlebte er auf und neben der Spur, auch wegen seiner Hautfarbe. „Viele Leute vergleichen mich mit den jamaikanischen Bobfahrern aus Cool Runnings und lachen darüber. Aber sobald sie sehen, dass man auf Skiern genauso schnell fahren kann wie sie, kommen sie auf einen zu.“ Savart möchte daher auch ein Botschafter für Athleten aus jenen Ländern sein, die noch heute oft belächelt werden. „Wir müssen ernst genommen werden. Das ist eines meiner Ziele.“

Legendäre Verbeugung nach dem ersten olympischen Zieleinlauf eines Langläufers aus Haiti: Stevenson Savart. (Foto: Tobias Schwarz/AFP)

Zu seiner haitianischen Familie kehrte er im Jahr 2015 erstmals wieder zurück, als Jugendlicher, seine Adoptiveltern begleiteten ihn. Es fiel ihm schwer, seine leiblichen Eltern hatten es damals einfach nicht geschafft, ihn als fünftes Kind auch noch großzuziehen. „Meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, meine Großmutter, sie sind alle noch da“, sagt Savart. Nun gehe es für ihn selbst und das Team Haiti bei den Olympischen Spielen darum, „diesem kleinen Land Sichtbarkeit zu verschaffen, ein wenig Licht auf einen Ort zu werfen, der derzeit eine dunkle Zeit durchlebt“.

Dazu passt das olympische Outfit, das Savart, Richardson Viano und die paar Offiziellen aus Haiti tragen. Es wurde von Stella Jean, einer italienischen Modedesignerin mit haitianischen Wurzeln, entworfen. Laut Jean ist es das einzige handbemalte Outfit dieser Winterspiele, sie ließ sich von haitianischen Künstlern inspirieren. Als Motiv wählte sie ein galoppierendes rotes Pferd vor tropischem Hintergrund, das Haitis Freiheitskämpfer und Nationalheld Toussaint Louverture tragen sollte. „Zwei Athleten. Eine Nation, die sich weigert, zu verschwinden“, schrieb Jean auf Instagram.

Savart hat noch ein paar Aufträge. Er startet in drei weiteren Rennen

Das IOC bewies dann, dass es doch nicht alle olympischen Träume wahr werden lässt. Es verbot den Reiter als Motiv – wahrscheinlich war der Freiheitskämpfer den Funktionären zu politisch. Nun läuft das Pferd alleine über die Winterjacken der Delegation Haitis.

Sie können damit leben, es geht ihnen um viel mehr als um ein Stück Stoff. Bald soll ein Projekt mit Savart in Haiti starten, bei dem Wege für Rollerski angelegt werden. Dann kann sogar in der Hitze der Karibik Wintersport ausgeübt werden. Thierry Montillet, Gründer des Skiverbandes, Sportdirektor und Helfer für alles in Haitis Delegation, sagte der SZ am Sonntag auf der Tribüne, kurz nachdem Savart ins Ziel kam: „Wir werden dann viele kleine Langläufer haben. In einigen Jahren werden sie die nächsten Stevensons sein.“

Bis dahin hat Savart aber noch ein paar Aufträge. Er startet in drei weiteren Rennen, im Sprint am Dienstag, auf den zehn Kilometern und am vorletzten Olympiatag auf den 50 Kilometern. „Ich möchte überall ankommen“, sagt Savart, „und wenn es brillant läuft, dann erreiche ich vielleicht sogar die Top 40 oder die Top 30.“ Er wird sich wieder verbeugen, und das Publikum wird ihm laut applaudieren, dem Klaebo Haitis. Auch, wenn er wieder Letzter wird.