Passt er oder passt er nicht? Sobald ein neuer Trainer bei Werder Bremen anfängt, wird diese Frage unter Fans und Beobachtern rege diskutiert. Ein Bremer Trainer muss traditionell nicht nur das Spiel von vorn her denken, sondern auch kompatibel mit den Werten und Glaubenssätzen des Klubs sein. Kurioserweise traf das rückblickend auf die verschiedensten Charaktere zu, vom herrischen Otto Rehhagel über den mürrischen Thomas Schaaf bis jüngst zum eher reservierten Ole Werner.
Gespräch mit Werder-Trainer Steffen„Neulich habe ich mal gehört, ich sei streng …“
Lesezeit: 10 Min.
Ihm eilt der Ruf voraus, nett zu sein: Horst Steffen erklärt, nach welchen Prinzipien er seine Elf führt, wie er in Bremen empfangen wurde – und was er über Videospiele von Victor Boniface denkt.
Interview von Thomas Hürner, Bremen
HSV-Boss Stefan Kuntz im Gespräch:„Jedes Zweitligajahr tut im Nachhinein weh, finanziell und sportlich“
Sportvorstand Stefan Kuntz erklärt, wie der Hamburger SV nach dem Aufstieg seine Traditionsklub-Wucht mit Demut mischt, warum beim Großumbau des Kaders verdiente Spieler gehen mussten – und wie es ihm gelang, Toptalente aus England zu holen.
