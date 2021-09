Von Ulrich Hartmann

Den Fußballtrainer Stefan Kuntz kann man für Vorträge buchen. Die Themen heißen: "Mit Herzblut zum Erfolg" oder "Emotion trifft Ökonomie". Der 58-Jährige ist außerdem ein kompetenter und unterhaltsamer TV-Fußball-Experte. Kuntz könnte aber auch gut als Comedian auf einer Bühne vor Publikum stehen. Der Running Gag wäre dann seine Oma, von der er angeblich alle Lebensweisheiten gelernt hat. Kuntz ist ein kommunikativer Tausendsassa, und nicht zuletzt dies hat ihn mit zwei U-21-Europameistertiteln zu einem der erfolgreichsten Nachwuchstrainer in der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gemacht.

Am Montag saß Kuntz in einem Konferenzsaal des türkischen Fußballverbands TFF in Istanbul und wurde gefragt, was er in der Türkei vermissen werde. Als Mensch hätte er seine Familie nennen können, als Fußballtrainer hätte er sein U-21-Trainerteam mit Antonio di Salvo, Daniel Niedzkowski und Klaus Thomforde nennen können, aber als Comedian antwortete Kuntz verschmitzt: "Die saarländische Fleischwurst."

Jetzt wissen sie im türkischen Fußballverband wenigstens schon mal, wie sie ihrem neuen Nationaltrainer eine Freude machen können für den Fall, dass er ihr Nationalteam doch noch zur Weltmeisterschaft Ende 2022 in Katar führen sollte. Das wird eine schwierige Angelegenheit. Die Türkei steht nach sechs von zehn Gruppenspielen zwei Punkte hinter den Niederlanden und Norwegen auf Platz drei. Zuletzt holte man sich in Amsterdam eine 1:6-Klatsche ab. Danach wurde der Nationaltrainer Senol Günes entlassen. Weil Kuntz mit der deutschen U21 so gute Arbeit geleistet hat und weil sich der türkische Nationalmannschaftsmanager Hamit Altintop - einst für Wattescheid, Schalke und den FC Bayern München aktiv - im deutschen Fußball sehr gut auskennt, entschied man sich für Kuntz, der für eine neue Herausforderung explizit empfänglich war.

Die Journalisten empfangen ihn mit Beifall

Nun könnte man fragen: Wie gut ist Kuntz ohne seine Familie und ohne saarländische Fleischwurst; vor allem aber: Wie gut ist er ohne di Salvo, Niedzkowski, Thomforde und den Spielanalysten Jannis Scheibe? Ist er dann noch der erfolgreiche Trainer? "Es gab Überlegungen", sagt Kuntz, ein oder zwei Mitglieder seines erfolgreichen U-21-Trainerteams mit in die Türkei zu nehmen: "Darüber haben wir im Team gesprochen." Aber das wäre beim DFB nicht gut angekommen. Der Verband wollte seine kompetenten Mitarbeiter unbedingt behalten. "Und man will ja auch keine riesigen Löcher hinterlassen", sagt Kuntz, "die U21 sollte in den wichtigen Positionen so besetzt bleiben."

Seine schönste Nacht als Fußballtrainer hat Kuntz vom 30. Juni auf den 1. Juli 2017 in Krakau erlebt. Die U21 war unter ihm zum ersten Mal Europameister geworden durch einen 1:0-Sieg gegen Spanien. Der Matchplan, den er zusammen mit Niedzkowski und di Salvo entworfen hatte, war ein Meisterstück. Im Mannschaftshotel warf sich der DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann, ein respektierter Anwalt, vor Kuntz und der Mannschaft auf die Knie. Als die Spieler später zu vorgerückter Stunde aus den Krakauer Amüsierbetrieben zurückkehrten, empfing sie Kuntz vor dem Hotel, wo er sich mit einem Glas Rotwein und einer Zigarre in einsamer, zufriedener Achtsamkeit geübt hatte.

Den zweitschönsten Moment als Trainer erlebte Kuntz am Montagnachmittag in der Zentrale des türkischen Fußballverbands. Dort wurde er den Medien vorgestellt. Die Journalisten empfingen ihn stehend mit Beifall. "Wann bekommt man als Trainer schon mal Applaus von Journalisten?", sagte Kuntz hinterher gerührt.

Im Oktober trifft er mit der Türkei in der WM-Qualifikation auf Norwegen

Ohne den ersten schönsten Moment damals in Krakau hätte Kuntz auch seinen zweiten schönsten Moment am Montag in Istanbul nie erlebt. Er behauptet nämlich selbst, dass er vor fünf Jahren, als er im Herbst 2016 den Job als U-21-Bundestrainer angetreten hat, als Trainer noch gar nicht reif gewesen wäre, um irgendwo eine A-Nationalmannschaft zu leiten. Das hat er erst bei der U21 in seinem hervorragenden Trainerteam gelernt.

Seine erste, eher maue Trainerkarriere, die er von 1999 bis 2003 bei Borussia Neunkirchen, dem Karlsruher SC, Waldhof Mannheim und LR Ahlen (in Westfalen) verbracht hatte, hätte in der Türkei gewiss niemanden veranlasst, diesen Saarländer damit zu beauftragen, ihr Nationalteam für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Weil Kuntz aber die deutsche U21 im Jahr 2107 zum Europameister machte, 2019 erneut ins Finale führte und 2021 wieder zum Europameister machte, und weil er Mitte der Neunzigerjahre schon mal eine Saison für Besiktas Istanbul gespielt hat, hielten sie ihn jetzt für eine gute Lösung.

Über die WM-Qualifikation, die am 8. Oktober in Istanbul gegen Erling Haalands Norwegen fortgesetzt wird, sagt Kuntz: "Es sind noch vier Spiele, in denen wir versuchen, noch diesen zweiten Platz zu erreichen; danach folgt der Aufbau einer jüngeren Generation mit Blick auf die EM 2024." Spätestens dann dürfte die Stunde jenes Trainers schlagen, der im deutschen Fußball schon drei Generationen für den großen Fußball fit gemacht hat.