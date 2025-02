Das stark in die Kritik geratene Stuttgarter Kunstturnforum bekommt einen neuen Stützpunktleiter. Michael Breuning werde nach mehr als 38 Jahren in den Ruhestand gehen, teilte der Schwäbische Turnerbund (STB) mit. Zum 1. März übernehme Nicolas Windelband (35) die Rolle. Der Verband erhoffe sich „auf viele neue Impulse“, sagte STB-Präsident Markus Frank. Man habe einen „starken Nachfolger“ gefunden. Windelband kommt vom Badischen Turner-Bund und war dort zuletzt für die Koordination des Spitzensports verantwortlich.

Das deutsche Turnen sorgt seit Wochen für Aufsehen. Angeführt von den früheren Auswahlathletinnen Tabea Alt und Michelle Timm, haben seit Weihnachten etliche Turnerinnen öffentlich Vorwürfe gegen die Arbeit am Bundesstützpunkt in Stuttgart erhoben. Kritisiert wurden Missstände, unter anderem „systematischer körperlicher und mentaler Missbrauch“. Auch der Stützpunkt in Mannheim geriet in den Fokus. Hier waren unter anderem harsche und autoritäre Trainingsmethoden angeprangert worden. Der STB und der Deutsche Turner-Bund (DTB) sind mit der Aufarbeitung beschäftigt.