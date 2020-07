Interview von Jonas Beckenkamp

In Seen, in Flüssen, im Meer - überall sieht man jetzt Menschen auf Brettern im Wasser stehen. Stand-up-Paddling (SUP), Stehpaddeln, ist der Trendsport des Sommers. Sonni Hönscheid, 39, ursprünglich Profisurferin, begann schon vor mehr als 15 Jahren. 2009 gewann sie ihr erstes Weltcuprennen; von 2014 bis 2016 gewann sie dreimal das renommierte Langstreckenrennen auf Hawaii: 51,49 Kilometer auf offener See. Sie ist Deutschlands erfolgreichste Stehpaddlerin.