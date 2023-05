Nach dem Doppelerfolg von Olympiasieger Florian Wellbrock und Leonie Beck hat die Mixed-Staffel den deutschen Schwimmern zum Abschluss des Freiwasser-Weltcups in Ägypten einen weiteren Sieg beschert. Wellbrock (Magdeburg), Oliver Klemet (Frankfurt), Celine Rieder (Neckarsulm) und Jeannette Spiwoks (Essen) sicherten sich über 4x1500 Meter in Soma Bay die Goldmedaille (1:02:50,10 Stunden). Am Tag zuvor hatten Wellbrock und Beck (Würzburg) zum Start in die Freiwasser-Saison ihre jeweiligen Rennen über zehn Kilometer gewonnen. Im Sommer stehen für das Team des Deutschen Schwimm-Verbands (DSV) die Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka (14. bis 30. Juli) an. Wellbrock und Beck sind für die Einzelrennen bereits gesetzt. Die anderen Plätze werden an diejenigen Schwimmer vergeben, die bei den ersten beiden Weltcups unter den Konkurrenten am besten sind. Der nächste Weltcup findet am 20. und 21. Mai auf Sardinien statt.