Von Saskia Aleythe, Paris

Zum Glück sind jetzt diese schönen Bilder in der Welt: Malaika Mihambo, die Weitsprung-Olympiasiegerin von Tokio, wie sie mit ihrer Teamkollegin Yemisi Ogunleye, Kugelstoßerin von Beruf, in einem Treppenhaus ein Lied singt. Im Hintergrund zupft Weitsprung-Bundestrainer Ulrich Knapp an der Gitarre, dann stimmt er in den Gesang ein. Singen als Olympiavorbereitung kann auch wichtige Endorphine freisetzen, die Leistung beflügeln. So harmonisch wie das Sprung- und Stoß-Trio präsentieren sich zum Auftakt der Leichtathletik-Wettbewerbe in Paris allerdings nicht alle im deutschen Team.