Vom Jugendfußball bis in die Champions League - wie wird man heute ein erfolgreicher Fußballprofi? Das fragen sich nicht nur unzählige Nachwuchskicker auf den Bolzplätzen dieser Republik, sondern auch viele Fußballinteressierte, wenn sie derzeit etwa den FC Bayern und Bayer Leverkusen vergleichen. Wann ist Fußball erfolgreich? Welchen Anteil am Erfolg hat planvolle Jugendarbeit, welchen haben kluge Transfers, welchen hat der richtige Trainer - und wer ist überhaupt der richtige Trainer für den FC Bayern? Über diese und weitere Fragen spricht die SZ-Sportredaktion im dritten Teil ihrer Reihe "Die Zukunft des Fußballs" im Rahmen des EM-Kulturprogramms, bei der sie jeden Freitag prominente Gesprächspartner zu Gast hat. An diesem Freitag: Transferexperte Michael Reschke, der in Leverkusen und beim FC Bayern die Zusammenstellung erfolgreicher Mannschaften verantwortet hat, und der ehemalige Bayern- und 1860-Profi Manfred "Manni" Schwabl, heute Präsident der SpVgg Unterhaching und streitbarer Kämpfer für schlauere Talentförderung. Start ist um 19.30 Uhr im Kleinen Konzertsaal des Kulturzentrums FatCat (ehemaliger Gasteig) am Rosenheimer Platz in München. Der Eintritt zu der SZ-Veranstaltung ist frei.