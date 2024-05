Schon an diesem Freitag, 10. Mai, wird in München das elfte Stadion der Fußball -EM 2024 eröffnet: das "Stadion der Träume" . Initiiert und geleitet vom Schriftsteller und Dramatiker Albert Ostermeier ist im und vor dem ehemaligen Gasteig-Gebäude (heute: FatCat) am Rosenheimer Platz das Leuchtturmprojekt des EM-Kulturprogramms entstanden. Noch bis zum 13. Juli finden hier fast täglich Theater-Aufführungen, Lesungen, Konzerte, Poetry Slams, Partys und Gesprächsrunden statt - viele in einem nach Entwürfen der britischen Künstlerin Morag Myerscough extra errichteten Freiluft-Stadion. Zur feierlichen Eröffnung (ab 17.30 Uhr) werden unter anderem EM-Turnierdirketor Philipp Lahm, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, Staatsministerin Claudia Roth, der Musiker Herbert Grönemeyer , die Schauspielerin Nina Kunzendorf, der Komiker Michael Mittermeier und der ehemalige Fußballprofi Andreas Görlitz mit seiner Band Whale City erwartet.

Unmittelbar danach, um 20 Uhr, startet im "Stadion der Träume" eine Gesprächsreihe der Süddeutschen Zeitung. An den kommenden fünf Freitagen befragen die SZ-Fußballexperten prominente Gäste zur "Zukunft des Fußballs". In der ersten Folge sprechen Claudio Catuogno, Ressortleiter der Sportredaktion, und SZ-Fußballchef Christof Kneer mit Herbert Grönemeyer, Matthias Sammer und Célia Šašić unter dem Motto "Zeit, dass sich was dreht?" über "eine Fußball-EM in schwierigen Zeiten". Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Das weitere Programm am Eröffnungstag ( Tickets unter www.stadiondertraeume.de):

21 Uhr im Stadion: Poetry Slam. Die slam-poetische Wort-Zauber-Schau mit Bas Böttcher.

21 Uhr in der Black Box: Theater. Uraufführung: Roberto Baggio. Theaterstück von Davide Enia. Im Anschluss: Birgit Schönau im Gespräch mit Davide Enia.

23 Uhr: Konzert. DJ Hell.

Das gesamte Programm im Stadion der Träume finden Sie hier. Alle Panels der SZ-Reihe "Zukunft des Fußballs" haben wir hier für Sie zusammengestellt. Außerdem zu finden: eine Zusammenstellung aller Mitwirkenden in den kommenden Wochen, von Veronika Ferres bis zu Uli Hoeneß, von den Sportfreunden Stiller bis zu den Münchner Symphonikern.

Das "Stadion der Träume" in München mag das Herz des offiziellen EM-Kulturprogramms sein, ist aber keineswegs der einzige Veranstaltungsort. Viele Hundert Kulturprojekte in allen zehn EM-Städten und an vielen weiteren Orten in Deutschland finden Sie auf der Website der Stiftung Fußball und Kultur Euro 2024.