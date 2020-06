Stadien-Bau in Katar

Die Arbeiter, die in Katar beim Bau der Stadien für die Fußball-WM 2022 eingesetzt werden, haben offenbar seit Monaten keinen Lohn erhalten. Laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty warten etwa 100 Arbeiter aus Südostasien und Afrika seit sieben Monaten auf ihr volles Gehalt. Sie stehen beim finanziell angeschlagenen Subunternehmer Qatar Meta Coats (QMC) unter Vertrag und sind für den Bau des Al-Bayt-Stadions nördlich von Doha zuständig. Einige Arbeiter hatten am 7. Juni Teilzahlungen erhalten. Zudem gebe es weitere Verstöße wie die Zahlung verbotener Anwerbegebühren. Die katarischen Behörden haben den Schutz der Arbeitnehmer verbessert, auch durch ein elektronisches Lohnschutzsystem zur Aufdeckung unbezahlter Löhne. Dessen Wirksamkeit litt jedoch wegen der Zahlungsunfähigkeit mehrerer beteiligter Großunternehmen wie QMC. Im Mai ist es in Katar sogar zu seltenen Straßenprotesten wegen ausstehender Gehälter gekommen.