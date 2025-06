Das Stabhochsprung -Meeting „Touch the clouds“ beim TSV Gräfelfing ist zu einer kleinen, familiär organisierten Institution herangereift, was man auch daran sehen kann, dass Größen wie die Weltranglisten-Vierte Angelica Moser bei diesem Festival antreten. Wenig überraschend gewann die Schweizerin am Samstag den Frauen-Wettbewerb mit übersprungenen 4,73 Metern, die Zweite Olivia Mc Taggart (Neuseeland) kam lediglich auf 4,61 Meter. Verletzt passen musste Anjuli Knäsche (VfB Stuttgart), beste Deutsche wurde Lotte Gretzler (USC Mainz, 3,90 Meter) auf Rang neun. Dass die drei Anlagen in der Halle und im Freien auch zu persönlichen Bestleistungen taugen, bewies die Britin Natalie Hooper mit ihrem neuen Rekord von 4,40 Metern.

Der Männer-Wettbewerb am Sonntagnachmittag wurde von böigem Wind mitbestimmt, so oder so setzte sich in Juho Alasaari ein Favorit durch: Bei 5,50 Metern schieden die Konkurrenten reihenweise aus, der Finne scheiterte anschließend an den aufgelegten 5,63 Metern. Als Gewinnerin sieht sich aber auch die Veranstaltung selbst, weil die Organisatoren ein weltweit beachtetes Festival mit über 3000 Zuschauern weitgehend ehrenamtlich organisieren: „Ihr seid ja komplett crazy hier in Gräfelfing“, sagte etwa der Bundesnachwuchstrainer Stefan Munz. Insgesamt waren knapp 200 Athleten aus 21 Nationen am Start.