Sieben Minuten keimte Hoffnung. Sieben Minuten lagen zwischen dem einen Eckball und dem nächsten, in einem Spiel, das letztlich, ja genau, maßgeblich durch Eckbälle entschieden wurde. Zuerst: Tor für den FC St. Pauli, Jubel, Hoffnung, Choräle, vom Publikum am Hamburger Millerntorstadion wurde nochmal alles mobilisiert, um ein mittelgroßes Fußballwunder zu bewerkstelligen. Sieben Minuten ging das so, es war wild, es war laut, es schien, als könnte da wirklich nochmal was gehen.