Der Sound im Hamburger Millerntorstadion kann sich seit jeher sehen, Pardon: hören lassen. Wenn die Mannschaften den Rasen betreten, dröhnen bekanntermaßen die Gitarrenriffs von AC/DC durch die Stadionboxen, wenig später setzt ein lang gezogenes und geradezu rühriges „Whhhoooooo“ aus dem Publikum ein, wenn die Einlaufkinder zurück in die Kabine rennen. Zu diesem Zeitpunkt ist bereits die Hymne des jeweiligen Gegners gespielt worden, am Sonntag wurde so den mitgereisten Fans des Zweitligisten Karlsruher SC die Ehre erwiesen. Doch auch bei Klassenfeinden wie RB Leipzig, einem, nun ja, tendenziell eher investorfreundlichen Rivalen, wurde in der vergangenen Erstligasaison keine Ausnahme gemacht.