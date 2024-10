FC St. Pauli:Drei Mainzer Maulschellen

Die Gelegenheit war günstig, aber Oladapo Afolayan griff nicht zu. Der Angreifer des FC St. Pauli hatte seine Hand sachte an die Schulter seines wegsprintenden Gegenspielers gelegt, es wäre für ihn ein Leichtes gewesen, einen Bremsvorgang einzuleiten und dessen Lauf zu beenden. Das Gebot der fußballerischen Klugheit hätte in dieser Situation ein Foul vorgesehen. Doch die Hand wich von der Schulter, was für den Mainzer Nadiem Amiri einen kleinen, aber entscheidenden Zeitgewinn bedeutete. Amiri steckte auf Stürmer Jonathan Burkardt durch, der nun freie Bahn hatte und den Ball aus halbrechter Position ins linke Eck drosch.

Die gute Nachricht für Afolayan war, dass er mit seinem Zögern nur den dritten Platz in der Liste der folgenreichsten Fehler des Samstagabends belegte. Die schlechte: Stimmungsaufhellend dürfte das auf keinen Kiezkicker gewirkt haben. Denn Platz eins und zwei wurden ebenfalls von St. Paulianern belegt, namentlich handelte es sich um Torwart Nikola Vasilj und Abwehrchef Eric Smith. Vasilj fiel nach fünf Minuten negativ auf, als er allzu couragiert aus seinem Tor eilte und auf halber Strecke den Rückwärtsgang einlegen musste, weil ein Burkardt-Kopfball da bereits in die entgegengesetzte Richtung in sein Tor unterwegs war. Smith wiederum leistete sich nach 16 Minuten einen flapsigen Fehlpass, aus dem ein Treffer des Mainzers Armindo Sieb resultierte.

St. Pauli könne nur mit „hundert Prozent“ in dieser Liga bestehen, sagt Coach Blessin

So eine 0:3-Heimniederlage, das erfuhr der Aufsteiger auf schmerzvolle Weise, lässt sich in der ersten Liga ruckzuck bewerkstelligen. Zwei Fahrlässigkeiten und ein halb gares Eingreifen sind ausreichend, damit sich ein eigentlich ausgeglichenes Spiel in eine glasklare Angelegenheit auswächst. „Schöne Geschenke“ habe man da verteilt, monierte St.-Pauli-Coach Alexander Blessin und reichte eine zentrale Erkenntnis hinterher: Um zu bestehen, brauche es „hundert Prozent“, ein paar Nuancen weniger hätten bereits weitreichende Konsequenzen. Dass es sich dabei um keine Einzelmeinung handelt, wurde aus dem Spielerkreis hinterher auch in feinster englischer Sprache betont. Der australische Mittelfeldmann Jackson Irvine stufte den paulianischen Gesamtauftritt als „unacceptable“ ein, inakzeptabel. Und der in diesem Spiel ungeschickte Torwart Vasilj, ein Bosnier, habe gar einen „slap in our face“ verspürt – je nach Mundart ließe sich das mit Watschn, Ohrfeige oder Maulschelle übersetzen.

Das muss man den Kiezkickern schon lassen: Beim Benennen eigener Unzulänglichkeiten liegen sie im stadtinternen Vergleich mit dem HSV auf jeden Fall schon mal vorn, so wie sie nachweislich auch bei der Ligazugehörigkeit der führende Hamburger Verein sind. Ein genauer Blick auf die realökonomischen Verhältnisse könnte allerdings ein verändertes Klassenbewusstsein provozieren. In der zweiten Liga zählte der FC St. Pauli zwar keineswegs zur Unterschicht, aber halt auch nicht zu den besonders Privilegierten – und nun müssen und wollen sie ohne nennenswerte Investitionen im deutschen Oberhaus bestehen. Der aktuelle Kader ist im Grunde der Aufstiegskader minus Mittelfeldmann Marcel Hartel. Jener Hartel, der inzwischen für deutlich mehr Gehalt bei St. Louis in den USA spielt, war mit sage und schreibe 30 Torbeteiligungen der wohl beste Fußballer der zweiten Liga.

Bei St. Pauli definieren sie sich bekanntermaßen über linkes Rebellentum, für diese Saison haben sie allerdings einen maximal konservativen Ansatz gewählt. Schwäbische Hausfrauen wären jedenfalls stolz darauf, wie umsichtig der Sportchef Andreas Bornemann die angeblich zehn Millionen Euro Ablöse für den nach England abgewanderten Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler zurück in den Markt geworfen hat – nämlich so gut wie gar nicht, weil sie auf dem Kiez echte Überzeugungstäter sind, was Vertrauensvorschüsse und einen ausgeprägten Kollektivgeist anbelangt. Zugespitzt könnte man sagen: Die Paulianer wollen sich jede Woche reinhauen, als wären sie ein Zweitligist, der im Pokal gegen einen Erstligisten spielt. Getragen von dieser Leidenschaft soll hochpräziser Umschaltfußball zum Klassenverbleib beitragen.

Blessin hat während der Saison wichtige Anpassungen vorgenommen

Coach Blessin, der im Sommer vom belgischen Klub Union Saint-Gilloise kam, verfolgt somit einen anderen Ansatz als sein deutlich ballbesitzaffinerer Vorgänger Hürzeler. Wie effizient dieser Ansatz sein kann, beweist ausgerechnet ein nüchterner Blick auf die Ballbesitzquote. In den Spielen gegen Heidenheim, Union Berlin, Augsburg und jetzt gegen Mainz wurde den Hamburgern der Ball mitunter so aufgedrängt, dass sie ihn am Ende öfter hatten als der Gegner. Resultat: null Punkte. Gegen RB Leipzig und in der Vorwoche in Freiburg konnte der Ball wiederum mehrheitlich in der Obhut des Gegners untergebracht werden. Resultat: vier Punkte. Blessin ist aber kein Dogmatiker, er geht geistig flexibel an die Sache heran, wenn seine Spieler die fundamentalsten Notwendigkeiten erfüllen. Ein viel diskutiertes Thema zu Saisonbeginn war zum Beispiel, warum die beiden Flügelangreifer Afolayan und Elias Saad auf der Bank saßen, obwohl sie zu den seltenen Spielerexemplaren bei St. Pauli gehören, die auch in der ersten Liga einen Unterschied machen können. Blessin forderte von ihnen mehr Schärfe gegen den Ball – und seit Afolayan und Saad das besser beherzigen, spielen sie auch.

Im Großen und Ganzen, sagte Blessin am Samstag, trete sein Team trotzdem noch etwas „zu brav“ auf. Eine Beobachtung, die mit Blick auf den Mainzer Dominik Kohr eher selten gewählt werden dürfte. Der Abwehrmann foulte sich mal wieder quer über den Rasen und grätschte in der 88. Minute St. Paulis Saad derart rüde um, dass dieser hinterher mit bandagiertem Knöchel Richtung Kabine humpelte. Kohr nahm die dazugehörige Gelbsperre, übrigens die erste der aktuellen Bundesliga-Saison, wie eine hart erarbeitete Jagdtrophäe entgegen. St. Paulis Blessin musste sich mit Blick auf diese Szene „zusammenreißen“, kurz darauf formulierte er in anderem Zusammenhang aber einen passenden Sinnspruch dazu: „Wenn man lernen will, muss es wehtun.“