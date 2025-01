Noah Weißhaupt stand in der Interviewzone des Hamburger Millerntorstadions und wirkte erst mal ziemlich irritiert. „Yes! Yes! Yes!“, schallte es von hinten, dann wurde dem Angreifer des FC St. Pauli hinterrücks auf die Schulter geklopft. Weißhaupt drehte sich über die rechte Schulter, doch der Klopfer, der Co-Trainer Peter Nemeth, war schon ein paar Meter weiter gestapft und wäre nur durch einen linken Schulterblick zu sehen gewesen. Dazu muss man wissen, dass Nemeth eine echte Kiezgröße ist, bekannt für sein lautes Organ und berüchtigt dafür, dass man sich mit ihm besser nicht anlegen sollte. Weißhaupt ist dagegen eher der schüchterne Typ von nebenan. Der 23-Jährige kicherte verlegen und gelangte in diesem Moment offenbar zu einer zutiefst wahren Erkenntnis: St. Pauli, das ist schon echt kein ganz handelsüblicher Fußballklub. Und trotzdem ist hier vom Bad Boy bis zum Musterschüler erst mal jeder willkommen.