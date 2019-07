29. Juli 2019, 23:16 Uhr St. Pauli Last-minute-Ausgleich

Zum Saisonauftakt verpasste das Team von Trainer Jos Luhukay nur knapp einen perfekten Start. Gegen Bielefeld lag der Hamburger Verein bis kurz vor Schluss vorn - bevor der überlegene Gastgeber den Ausgleich erzielte.

Am Tag vor dem Saisonauftakt hatte Jos Luhukay, der Trainer des Zweitligisten FC St. Pauli, furios geschimpft - auf seine Mannschaft ("habe kein Gerüst und keine Ausnahmespieler") und den Verein ("Komfortzone, das sollte man in den Müll werfen"). Auf dem Platz verpasste sein Team dann nur knapp einen perfekten Start. Bis zur 90. Minute lag St. Pauli bei Arminia Bielefeld im ersten Montagsspiel der Saison 1:0 vorne - dann erzielte Manuel Prietl per Kopf doch noch den hochverdienten Ausgleich für die überlegenen Gastgeber. St. Pauli war nach einer feinen Einzelaktion des jungen Stürmers Conteh in Führung gegangen (32.).