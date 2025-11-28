Die Fußballwelt des FC St. Pauli wirkte geradezu makellos, als Oladapo Afolayan vor die Reporter trat und begann, in den Katakomben des Hamburger Millerntorstadions ein kleines Feuerchen zu legen. Wenigstens im übertragenen Sinne. Der Angreifer, von allen nur „Dapo“ genannt, stemmte die Hände an die Hüften und legte los. „Es waren beschissene sechs Monate, um ehrlich zu sein“, gestand Afolayan, wobei es sich an diesem Tag um eine exklusive Perspektive handelte. Denn der letzte Spieltag der Vorsaison war zwar gerade 0:2 gegen den VfL Bochum verloren gegangen, für die meisten St. Paulianer war das aber sehr okay, weil dennoch der hochverdiente Klassenverbleib besiegelt worden war. Feierlaune überall, am Himmel stiegen Leuchtraketen auf. Nur Afolayan hatte miese Laune und hielt das Feuerzeug noch etwas näher an die Lunte.