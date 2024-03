St. Pauli in der 2. Bundesliga

St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler (li.) und seine Spieler, das funktioniert bestens in der aktuellen 2. Liga.

Kommentar von Thomas Hürner, Hamburg

So, dann wäre das nun also auch vollbracht. Der FC St. Pauli ist ohnehin kein Verein der Kontroversen, aber jetzt ist bei Schlagzeilenproduzenten Kreativität gefragt. Deshalb gleich zu Beginn ein Vorschlag: Beim linken Kiezklub soll es ja vereinzelte Anhänger geben, die ein mindestens zwiespältiges Verhältnis zu Besitztümern aller Art haben - was die wohl davon halten, dass ihr Trainer ein Monopol auf den Ball erhebt und einen geradezu extravaganten Spielstil etabliert hat?