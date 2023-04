Von Thomas Hürner, Hamburg

Im Münchner Umland leben Leute, die Fabian Hürzeler weiterhin für ein bisschen wahnsinnig halten. Ein nicht ganz unbegründeter Verdacht, denn anders lässt sich diese Geschichte ja kaum deuten, die bereits ein ganzes Weilchen über den Coach des FC St. Pauli kursiert. Die Geschichte geht so: Vor ein paar Jahren, als sich Hürzeler noch in der Schnupperphase eines Spielertrainerjobs in der Bayernliga befand, da wurde er öfter mal gefragt, was eigentlich sein persönliches Karriereziel sei. Die Fragesteller waren ehrlich interessiert - und Hürzeler ausgesprochen ehrlich.

Nun ja, antwortete Hürzeler dann immer: Sein persönliches Karriereziel laute Champions League, was denn sonst? Hürzeler sagte das ohne Penetranz, auch nicht fürs Image. Aber wenn es die Leute schon genau wissen wollen? Champions League! Ein bisschen wahnsinnig war das ja schon, zumindest aus der Perspektive von damals.

Im Frühjahr 2023 wäre es nun interessant zu wissen, ob bei Wettanbietern bereits die ersten Einsätze für dieses Szenario eingegangen sind, vielleicht ja sogar aus dem Münchner Umland, wo der Name Hürzeler Lesern des Lokalsports weiterhin geläufig sein dürfte. Hürzeler kickte und coachte beim Dorfklub FC Pipinsried, von 2016 bis 2020 war das. Gar nicht so lang her. Deshalb mal andersrum betrachtet: Hielte es im Frühjahr 2023 noch jemand für eine schlaue Idee, einen hohen Geldbetrag gegen Hürzelers eigenes Karriereziel zu setzen?

Hürzeler hat mit dem FC St. Pauli so einige Rekorde aufgestellt

Es ist ein schöner Dienstag in Hamburg, Hürzeler betritt einen kahlen Raum, der zum Trainingsgelände des FC St. Pauli gehört. Zweite Liga, bis zur Königsklasse hätte er also noch ein paar Karrieresprünge vor sich. Der gerade mal 30-Jährige, so viel sei verraten, findet aber auch die jüngere Vergangenheit sehr okay, weil diese insbesondere aus einer netten Sammlung an Rekorden besteht: Seit Hürzeler im Dezember vom Assistenten zum Cheftrainer befördert wurde, hat St. Pauli zehn Mal in Serie gewonnen. Das war im Unterhaus zuvor nur dem Karlsruher SC in den Achtzigerjahren gelungen. Mit einem elften Erfolg am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig (Anpfiff 13.30 Uhr) würde Hürzeler außerdem so produktiv in einen neuen Job starten, dass nur noch ein weiterer Coach in dieser Statistik gleichauf wäre - ein gewisser Thomas Tuchel, der die Champions League bekanntlich schon gewonnen hat.

Ach ja, nur der Vollständigkeit halber: Den Staffelstab für Deutschlands jüngsten Profitrainer hält Hürzeler aktuell auch noch in der Hand.

Das wären auf jeden Fall mehr als genug Triggerpunkte, um ehrliche Unbescheidenheit herausprovozieren. Hürzeler - interessierter, wacher Blick - reagiert allerdings ganz vorschriftsmäßig, wenn er auf all die Bestmarken angesprochen wird. "Ich kann das alles einordnen", sagt er, oder: "Ich weiß, dass im Fußball alles eine Halbwertszeit hat". So oder so ähnlich haben auch schon andere Fußballtrainer ihre Siegesserien und Aufmerksamkeitszuwächse relativiert. Neu ist: Hürzeler relativiert jetzt auch - und deutet damit zärtlich an, dass er in den vergangenen Jahren einen kleinen, aber enorm wichtigen Reifeprozess durchlaufen haben könnte. Große Töne haben im Fußball ja den nicht ungefährlichen Nebeneffekt, dass sie einen verfolgen können wie ein Rudel bissiger Dackel. Auf Dauer gilt daher: Je weniger Dackel, desto besser.

Hürzeler hat übrigens keinesfalls vor, sich offiziell von seinem Karriereziel zu distanzieren. Aber ihm ist schon auch klar, dass er hin und wieder das Glück hatte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort aufzutauchen. In diesem 500-Seelen-Örtchen namens Pipinsried zum Beispiel. Dort wurde damals recht überraschend Hürzeler als spielender Trainer installiert, trotz seines Alters von nur 23 Jahren, trotz einer kürzlich gescheiterten Profikarriere. Aus Sicht der Pipinsrieder waren das aber keine Defizite, sondern ideale Startbedingungen für ein längerfristig angelegtes Projekt. Hürzeler hatte zuvor in der Jugend des FC Bayern gekickt und in den Reserveteams des TSV 1860 und der TSG Hoffenheim, er war Impulsgeber und Blutgrätscher im Zentrum, ein kluger Stratege mit viel Temperament - eine Autorität war er damals aber nicht.

Die Zeit im Dachauer Hinterland sollte man sich besonders genau anschauen, denn dort ist die Art und Weise entstanden, wie Hürzeler auch bei St. Pauli seinen Fußball lehrt und seine Mannschaft führt. Spielertrainer sind in unteren Gefilden nichts Ungewöhnliches, doch Hürzeler war der ligaweit mit Abstand jüngste. In Pipinsried, so der Plan, wollte er als theoretischer Vordenker einer Fußballmannschaft heranreifen, der er selbst als Praktiker angehörte. Es war eine Art duale Ausbildung auf anständigem Niveau. Wichtigste Erkenntnis? "Authentisch sein und nicht akademisch wirken", sagt Hürzeler, und: "Die Jungs müssen verstehen und sich verstanden fühlen." Nur so, glaubt er, lässt sich eine Gruppe formen, die über das aufrichtige Wir-Gefühl einer Bolzplatztruppe verfügt. Dieser Ansatz ist auf den ersten Blick löblich und aufrichtig, aber er funktioniert nur mit einem geschärften Sinn für Details: Im Pipinsrieder Vereinsheim zockte Hürzeler etwa häufig Karten mit den Spielern, die er zuvor in der Rolle als deren Chef noch zurechtgewiesen hatte - parallel dazu handelte er sich bei seinen 87 Auftritten auf dem Rasen die beachtliche Anzahl von 47 gelben, fünf gelb-roten und einer roten Karte ein.

Hürzeler nennt seinen Führungsstil "freundschaftliche Autorität"

Hürzeler hat mittlerweile aber gelernt, dass er in einem ständigen Generationenkonflikt steckt, solange er jünger ist als viele seiner Spieler. Mit der Ernennung zum Chefcoach des FC St. Pauli wurde diese Erkenntnis dann wichtiger denn je: Hürzeler übernahm den Posten von Timo Schultz, einer langjährigen Größe beim Kiezklub. Dass Schultz außerdem derjenige war, der Hürzeler zweieinhalb Jahre zuvor von Pipinsried an die Reeperbahn lockte, um ihn als Co-Trainer im Team einzubauen, machte die Sache nicht einfacher. Die bisherige innerbetriebliche Ordnung war dahin - und die Mannschaft war verunsichert vom knapp verpassten Aufstieg in der Vorsaison und einer schlechten Hinrunde in der aktuellen Spielzeit, in der sie die meiste Zeit in den bedrohlichen Tabellenregionen der zweiten Liga verbrachte.

Hürzeler etablierte deshalb einen Führungsstil, den er selbst "freundschaftliche Autorität" nennt. Bei einer seiner ersten Amtshandlungen holte sich der neue Coach die etablierten Säulenspieler St. Paulis zur Seite, um zu erfahren, ob sie einen Veränderungsdrang mit Blick aufs Spielsystem verspürten. Sogar mit Fanvertretern tauschte sich Hürzeler aus - nur so als Input, versteht sich. Seine Entscheidungen trifft er dann schon allein. So eine Fußballmannschaft, sagt Hürzeler, sei "immer das Spiegelbild des Trainers". Wenn das stimmt, dann dürfte der Coach beim morgendlichen Gang ins Bad nicht erschrecken. Seine Siegquote liegt - siehe oben - aktuell bei hundert Prozent. So einen enormen Trainereffekt kann auch die Zweitliga-Tabelle nicht länger verheimlichen: St. Pauli ist gefährlich nah an die Aufstiegsränge gerückt, zumindest aus Sicht des großen Stadtrivalen HSV, der seinen zweiten Platz gerne behalten würde - das Hamburg-Derby in der nächsten Woche könnte jetzt sogar einen Machtwechsel in der Hansestadt einläuten.

Gut beleumundete Branchenkenner jedenfalls halten Hürzeler schon seit Jahren für einen der aufregendsten Jungcoaches des Landes. Hürzeler, hieß es immer, sei seltenes Kontrastprogramm zu allem, was es auf dem deutsche Trainermarkt sonst so gebe. Biografisch und charakterlich. Einer, der nicht extra zur Schau stellt, in welchen Halbachterraum er seinen Sechser abkippen lässt (obwohl er einer der ersten wäre, der diesen Move beim Gegner erkennen würde). Stolpern, meinten dieselben Branchenkenner, könne Hürzeler am ehesten über die gewöhnlichste aller Karrierefallen: über sich selbst und sein ausgeprägtes Selbstbewusstsein.

Doch was heißt das schon? Hürzeler stammt aus einer wohlsituierten Zahnarztfamilie aus München, so einer fällt auf St. Pauli normalerweise auf wie ein Hirschgeweih an der Fassade einer Kiezkneipe. Das vermeintlich verwöhnte Bürschlein mit den volltätowierten Armen sieht sich aber in keiner widersprüchlichen Lage.

St. Pauli, sagt er, sei schließlich "ein Arbeitermilieu" - und da will er erstmal ganz unaufgeregt seinen Job erledigen.