Fußball-Bundesliga:Der FC St. Pauli ist ein willkommener Farbtupfer

Lange her, verglichen mit damals steht es um St. Pauli heute mehr als ordentlich. Beim Spaziergang durchs Viertel würde sich der frühere Hamburger Bürgermeister zwar sicher wundern, wo all die Punks hin sind, und er würde sich auch eher nicht an die inoffizielle Barista-Vorschrift halten, nach der Kaffee nur noch auf Englisch bestellt werden darf. Wie weit die Achtzigerjahre zurückliegen, würde Schmidt aber wohl erst in Sichtweite des Millerntorstadions gewahr werden: Im Fußball ist St. Pauli mittlerweile die Attraktion der Stadt. Allerdings hat der Altkanzler schon missliebigere geistig-moralische Wenden erlebt, und ohnehin war er nach eigener Auskunft nur ein „sehr entfernter Anhänger des HSV“.

SZ Plus Interview mit Heribert Bruchhagen : „Die Bayern werden wieder den alten Status herstellen“ Der langjährige Bundesliga-Manager Heribert Bruchhagen findet: Geld zementiert noch immer den Tabellenstand. Im Gespräch erklärt er, warum eine Liga mit 20 Klubs eine mögliche Lösung sein könnte – und wo die Probleme von Traditionsklubs liegen. Interview von Philipp Selldorf

13 Jahre sind die Kiezkicker dem Oberhaus bis zuletzt ferngeblieben, ein kleines Zeitalter. Die Bundesrepublik hat die Altkanzler Schmidt und Kohl verloren, und in der Bundesliga haben nur wenige Vertreter des einstigen Establishments überlebt. Denn in diesen 13 Jahren haben Schalke, Köln, der HSV und weitere Edelmarken eine Arbeitsweise etabliert, von der vor allem die Konkurrenz profitiert, die anstelle der Traditionsklubs ins Oberhaus gerückt ist. Provinziell, kommerziell und spröde sei die erste Liga dadurch geworden, schimpfen Beobachter und Fans. Da können ein paar Farbtupfer nicht schaden. Insofern erscheint es hilfreich, dass St. Pauli, einst gefeiert als „Freudenhaus der Liga“, an diesem Sonntag gegen den vermeintlich graumäusigen 1. FC Heidenheim sein Erstliga-Comeback gibt – und das nicht nur, weil das berühmte Totenkopfemblem des Klubs längst in Regenbogenfarben auf T-Shirts, Fahnen und Tortenaufleger gedruckt wird.

Der Totenkopf ist ein Markenlogo, und da gibt es kein Vertun: Der FC St. Pauli mag sich zwar als links und rebellisch definieren, er muss sich aber der Logik des Marktes unterwerfen, wenn er seine Spiele nicht auf einer Wiese im Hamburger Stadtpark austragen will. Der FC St. Pauli ist zugleich auch einer letzten eingetragenen Vereine im Profifußball und als solcher Widersprüchen ausgesetzt, die sich niemals auflösen lassen und von der Konkurrenz gerne breitgetreten werden. Dass zu den Klubidealen Antirassismus, Antisexismus und Antifaschismus zählen, ruft bei Kritikern müdes Lächeln hervor, weil dagegen ja nur überzeugte Rassisten, Sexisten und Faschisten etwas einwenden könnten. Und doch lässt sich behaupten: In einer Branche, in der zunehmend allen alles egal ist, hilft jeder, der eine Gemeinwohlbilanz erstellt, einen Duschbus für Obdachlose vor dem Stadion parken lässt oder das Wort erhebt, wenn an Spieltagen rechtsextreme Parolen grassieren.

Der Kiezklub hat sich zu sportlichem Anspruchsdenken bekannt

Die Paulianer ziehen ihren Wertekodex schon einigermaßen durch, wenngleich nicht wenige Paulianer beim Lesen dieser Zeilen schon in die Tasten tippen, dass das nur (!) St. Paulianer heißen darf. Wahrhaftigkeitsfragen werden stets mitverhandelt, Humor und Lockerheit bleiben auch mal auf der Strecke, in den Gewerken des Klubs begegnet man mitunter ausgeprägter Spießigkeit. Zu Spießigkeit stehen die Paulianer (ha!) allerdings vor allem beim Verweis auf die 50+1-Regel, die den Einfluss von Investoren begrenzen soll, für manche Konkurrenten indes halb oder gar nicht gilt. Oder beim Blick auf die sportlichen Errungenschaften, für die es die Klarheit des Sportchefs Andreas Bornemann und den innovativen Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler brauchte.

Zu diesem Anspruch hat sich der Kiezklub bekannt, das ist anders als in den Achtzigerjahren. Dass Hürzeler verkauft werden musste, war nicht zu verhindern, die zehn Millionen Euro Ablöse nehmen auch Idealisten gerne. So kommt dem neuen Coach Alexander Blessin nun die spannende Aufgabe zu, einen Verein, den fast jeder kennt, durch Siege noch bekannter zu machen. Und damit dessen Anliegen. St. Pauli wird seine erst neunte von 62 möglichen Bundesligasaisons spielen. Da geht noch was.