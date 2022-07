The Open in Schottland

Ein mythischer Ort, auch wenn mal gerade kein Golfer auf dem 18. Grün ist: der Old Course von St Andrews.

St Andrews gilt als Geburtsstätte des modernen Golfsports: Es heißt, der Old Course habe das Spiel geprägt - nicht das Spiel den Old Course. Ein Streifzug durch einen mythenumrankten Ort.