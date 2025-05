Nur ein Jahr nach dem Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga steigt der SSV Ulm wieder ab. Nach dem 1:6 (1:3) beim Hamburger SV haben die Schwaben keine Chance mehr, am letzten Spieltag noch auf Relegationsplatz 16 zu klettern. Zuvor war bereits der Abstieg von Jahn Regensburg besiegelt gewesen. Nach mehreren Insolvenzen und vielen Jahren im Amateurfußball hatte sich der frühere Bundesligist in dieser Spielzeit wieder auf größerer Bühne präsentieren dürfen. Vor zwei Jahren spielte er noch in der Regionalliga, marschierte nach dem Aufstieg in die 3. Liga aber ins Profiunterhaus durch.