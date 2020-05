Das vielleicht Verstörendste an diesem Nachmittag passierte schon vor dem Beginn der Partie. Da sah man die Zweitligaspieler vom SSV Jahn Regensburg und Holstein Kiel auf dem Rasen, sie wärmten sich auf, während der Stadion-DJ mit seiner Arbeit begann und schnelle, poppige Chartmusik unter die Übungen legte. Ohne die üblichen Zwischenrufe und Anfeuerungen der Fans wirkte das Ganze wie ein Aerobic-Kurs aus dem Fitnessstudio um die Ecke.

Dass es ein ungewöhnlicher Nachmittag werden würde, das hatte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller erwartet, als "Versuchskaninchen" sah er die Regensburger unter der Woche, weil sie die Rückkehr des Profi-Fußballs am Samstag um 13 Uhr einleiten sollten. Doch der Versuch ist geglückt: Mit einem Elfmetertor in letzter Minute erreichte der auf Rang neun platzierte Jahn nach fünf Niederlagen in sechs Partien nun ein 2:2 (0:1) gegen den Achten Kiel. "Der Punkt ist brutal wichtig nach dem Rückstand und nach dieser Pause. In einem Stadion ohne Zuschauer", sagte Jahn-Coach Mersad Selimbegovic.

Anders als die Kieler hatten seine Spieler aber Probleme, sich an die leere Arena zu gewöhnen. Sie leben ja sonst von der Wechselwirkung mit den eingefleischten Fans auf der Hans-Jakob-Tribüne. Nicht selten entstanden in den vergangenen knapp drei Zweitliga-Jahren in der aufgepeitschten Atmosphäre wilde Aufholjagden, einmal ein 3:2 nach 0:2 gegen den FC Ingolstadt etwa oder gar ein 4:3 nach 0:3 gegen den späteren Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. "Es ist ein beschissenes Gefühl, ohne Zuschauer zu spielen", sagte Selimbegovic. Es stellte sich die Frage, wie die Mannschaft auf die fehlende Unterstützung reagieren würde.

Die Ersatzbank wird zur Fankurve

Die schnelle Antwort war erst einmal ein historisches Gegentor: Den ersten Treffer nach mehr als zwei Monaten virusbedingter Unterbrechung erzielte der Südkoreaner Lee Jae-Sung. Er traf bereits in der dritten Minute für Kiel. Während die Jahn-Profis die Unterstützung der Fans zu vermissen schienen, spielten die Kieler mit ihrer fußballerischen Überlegenheit bis weit in die zweite Hälfte deutlich stärker, vor allem Lee war an vielen Chancen beteiligt - und legte auch das 2:0 vor: Finn Porath traf kurz nach seiner Einwechslung nach einer sehenswerten Kombination (58.).

Trotzdem erzielte in dieser Phase der in der Pause wiedergenesene Topscorer Sebastian Stolze (5 Tore, 7 Vorlagen) das 1:2 (75.) - und plötzlich waren da doch Fans im Jahnstadion: die Ersatzspieler, die nun für die Unterstützung sorgten, durchs Stadion schrien und Stimmung machten. Mit "Komm, Marco", "Super", "Auf geht's", "Jawoll" und Klatschen, die simpelste und lauteste aller Zuwendungen. Einen kleinen Heimvorteil, so schien es nun, wird es wohl auch in leeren Stadien immer geben, zumindest in den kleinen, engen Arenen. "Wir haben nicht aufgegeben, das ist sehr wichtig", fand Selimbegovic. "Nach einem 0:2 nochmal an sich zu glauben, das ist super."

Und so sollten seine Wechsel noch für die glückliche Fügung sorgen, fünfmal tauschte er gemäß der in diesem Jahr geltenden neuen Regel aus. Kurz vor Schluss wurde der eingewechselte Marc Lais im Strafraum gefoult - und der ebenfalls in der zweiten Hälfte ins Team gerückte Angreifer Andreas Albers traf zum Ausgleich (90.+2). Kurz danach hatten die Regensburger fast noch die Chance zum Sieg, doch sie schafften es nicht, den Ball nach einem flinken Konter bis vors Tor zu bringen.

Ob das Spiel mit den Fans auf der Tribüne vielleicht sogar 3:2 ausgegangen wäre? "Ich kann nur sagen, dass es für Kiel dann noch schwieriger geworden wäre", sagte Selimbegovic nach dem Spiel. "Wir wissen alle, wie viele Punkte wir hierbehalten haben, da hat es keiner einfach gehabt." Sowohl im vollen als nun auch im leeren Stadion.