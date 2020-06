Etwas mehr als eine Spielminute war am Samstag im Stadion des 1. FC Heidenheim absolviert, da bemühte sich Mersad Selimbegovic, der Trainer des SSV Jahn Regensburg, bereits der Ironie: "Ich habe mir gedacht: Das geht schon richtig gut los." Gut war aber natürlich gar nichts. In Wahrheit lag der Ball bereits zum ersten Mal im Tor seines Teams - nach einer missglückten Faustabwehr des Torwarts Alexander Meyer, der sich dabei auch noch am rechten Knie verletzte. Im Herauslaufen stolperte er über den Mitspieler Marcel Correia und kam unglücklich am Boden auf. Heidenheims Robert Leipertz traf zum 1:0 ins leere Tor und der verletzte Stammkeeper konnte auch nicht mehr lange weiterspielen. Wie schwer seine Verletzung ist, soll sich nach Untersuchungen an diesem Montag klären. Am Ende verloren die Oberpfälzer das Zweitliga-Spiel 1:4 (0:1). Was aber nicht am eingewechselten Ersatztorhüter Alexander Weidinger, sondern am Aufstiegsaspiranten FCH lag, der seine Chancen souverän ins Ziel brachte. Anders als der Jahn, für den nur Aaron Seydel zum zwischenzeitlichen 1:2 traf. Selimbegovic haderte nach der ersten Niederlage seit der virusbedingten Fußballpause: "Wir haben am Ende zu viel zugelassen."

Mit 39 Punkten scheint der Klassenverbleib weiter zum Greifen nahe zu sein für sein Team. Doch wie sehr dieser Schein trügen kann, sollte sich dann am Sonntag zeigen, als der Karlsruher SC das Derby gegen den VfB Stuttgart gewann. Denn den Tabellenzwölften Regensburg mit seinem mittelprächtigen Torverhältnis (46:52) trennen vor den ausstehenden drei Partien nur sechs Punkte vom Relegationsplatz 16, den der 1. FC Nürnberg belegt. Gerettet ist der SSV, der in dieser Saison bislang nie auf einem Abstiegsrang stand, also noch nicht. Am Mittwoch (18.30 Uhr) gastiert der 15. Karlsruhe in Regensburg - es wird ein wegweisendes Spiel für beide Klubs. Umso wichtiger erscheint daher ein Einsatz von Meyer, der dem Jahn stets ein sicherer Rückhalt war. Der 22-jährige Weidinger, der aus der Jahn-Jugend stammt, absolvierte dagegen seinen ersten Zweitliga-Einsatz, der länger als eine Minute dauerte. "Weidi hat es gut gemacht", lobte Selimbegovic. Es gebe aber schon noch Dinge, die er besser machen kann. So ein bisschen gilt das ja für die gesamte Mannschaft vor dem Endspurt.