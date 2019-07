25. Juli 2019, 18:45 Uhr SSV Jahn Regensburg Unbekannte Konstante

Mersad Selimbegovic ist in der zweiten Liga ein namenloser Trainer. Doch beim Jahn hat er schon als Co-Trainer dabei geholfen, zu überraschen.

Von Johannes Kirchmeier

Anfang der 2000er-Jahre, als Mersad Selimbegovic 21 oder 22 Jahre alt war, schlug er die Zeitung in Sarajevo auf und las ein Interview seines damaligen Trainers. Darin, so erzählt er es aus seiner Erinnerung, ging es auch um ihn. Der Coach sagte: "Wenn er nicht im Krieg gewesen wäre oder wenn er rechtzeitig mit dem Training begonnen hätte, dann weiß ich nicht, wo er jetzt wäre. Weil er Ehrgeiz hat, Profi ist, Talent hat, Dinge annimmt und umsetzt." Die Worte beeindruckten den Innenverteidiger des FK Zeljeznicar Sarajevo, der wegen der Balkankriege erst mit 15 Jahren begann, in einem Verein zu spielen. Selimbegovic sagte zu seinen Freunden: "Wenn ich schon als Spieler zu spät war, will ich das als Trainer nie sein."

Am Sonntag um 15.30 Uhr startet Mersad Selimbegovic, mittlerweile 37 Jahre alt, als Trainer des SSV Jahn Regensburg gegen den VfL Bochum in die Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga. Seit Mitte Juni ist er Jahn-Coach. Er folgte auf Achim Beierlorzer, der mit dem Klub zuletzt zweimal vorzeitig den Klassenverbleib schaffte, im Sommer zum Bundesligisten 1. FC Köln wechselte und unter dem Selimbegovic bereits Co-Trainer war. Im Januar hat dieser in seinem Heimatland Bosnien-Herzegowina die Uefa-Pro-Lizenz erworben, die gleichgestellt ist mit der Fußballlehrer-Ausbildung in Deutschland. Wenn man nun kurz vor dem Saisonstart mit ihm spricht, dann fällt schnell auf, dass er viel lacht und eine positive Ausstrahlung besitzt. "Man sieht es schon auf der Straße", sagt er dazu. "Wenn man einem mit einem Lächeln begegnet, dann lächelt der meistens auch."

Diese Art eint ihn mit seinem Vorgänger, doch nicht nur deswegen wird sich in Regensburg künftig wohl nicht allzu viel verändern. Schließlich habe er sich in den vergangenen zwei Jahren viel von der Trainingsarbeit abgeschaut. Und zudem setzt er auf den gleichen forschen, temporeichen und attraktiven Stil, den der Jahn seit Jahren praktiziert. Im Verbund attackieren die Regensburger unter der Führung von Mittelstürmer Marco Grüttner die Gegenspieler, versuchen ihnen den Ball so schnell wie möglich abzuluchsen und flink zu kontern. Selimbegovic hat den Stil gemeinsam mit dem Geschäftsführer Christian Keller für den Jahn erarbeitet, um als kleiner Profiklub im Wettbewerb mit der vermögenderen Konkurrenz mitzuhalten. "Achim ist ja genau wie sein Vorgänger deswegen geholt worden", sagt der neue Trainer. "Als er dann da war, war uns schnell klar, dass wir ähnlich ticken." Schon als Spieler wollte Selimbegovic nicht lange hin und her passen oder abwarten, sondern attackierte seine Gegner lieber schnell.

Während er für viele Fußballfans in Deutschland nun wohl der unbekannteste Trainer der zweiten Liga sein dürfte, ist er beim Jahn eine Konstante, seitdem er 2006 als Verteidiger aus Sarajevo kam. Sechs Jahre später musste er seine Karriere wegen anhaltender Verletzungsprobleme beenden, begann eine Handwerkslehre und trainierte die Jahn-Jugend: "Leider habe ich dann für meinen Geschmack zu früh angefangen mit dem Trainerjob", sagt er mit einem Lachen, als er an die Worte denkt, die er damals zu seinen Freunden sagte. Wohlwissend, dass sich das am Ende doch als gute Wendung herausgestellt hat.

Mit den Trainerjahren wuchsen die Aufgaben in Regensburg. Auf die Frage, ob er im vereinbarten Gesprächsraum am Trainingsgelände am Kaulbachweg schon Zeit verbracht hat, antwortet er: "Ja, klar. Ich bin wahrscheinlich der Angestellte beim Jahn, der am öftesten in diesen Räumen war." Über die Jugendmannschaften kam er zum Co-Trainerposten unter Beierlorzer, zuletzt war er zudem Koordinator für den Übergangsbereich U19/U21. Eine Aufgabe, die der neue Co-Trainer Sebastian Dreier übernimmt.

Gemeinsam mit seinen Assistenten will Selimbegovic den Verein, der noch nie so lange am Stück in der zweiten Bundesliga war, weiter etablieren in der Spielklasse. Nach dem Umbruch mit elf Zugängen und 13 Weggängen scheint dies erst einmal das realistischste Ziel zu sein. Allein die Auftaktpartien gegen Bochum, beim Absteiger Hannover 96 und bei der SpVgg Greuther Fürth dürften ja keine leichten Aufgaben werden. Hoffnung macht dem Trainer jedoch, dass die neuen Spieler sich bereits schnell in seinem System zurechtgefunden haben, zuletzt verlor der Jahn das Testspiel gegen den Bundesligisten Hoffenheim nur 2:3, gegen dessen Konkurrenten Mainz siegte er danach 2:1.

Es deutet also wieder einiges darauf hin, dass die Regensburger die Liga erneut überraschen könnten. Selimbegovic erkennt im Training bereits die alte Jahn-Mentalität: "Wenn man die Jungs sieht, wenn sie ein Trainingsspiel verlieren und dann die Flaschen fliegen, dann merkt man, wie sie das zusammenschweißt. Man merkt, die wollen nicht verlieren - und das ist gut", sagt Selimbegovic voller Überzeugung. Er selbst hat schon früher auf den Straßen Bosniens nicht gerne verloren.