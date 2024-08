Aus der Jahn-Kabine dröhnte diesmal also dem Anlass entsprechend Partymusik, die Spieler klatschten sich ab – da kam auf einmal Unruhe auf. Denn wer die Szenerie genau beobachtete, dem fiel auf: Die Spieler hielten alle Orangenlimo in der Hand, was umgehend zu besorgten Nachfragen führte: Sollte die Getränkeauswahl beim Zweitligaaufsteiger wirklich so beschränkt sein? Hat die Kommerzialisierung des Fußballs inzwischen womöglich schon Einfluss darauf, was die Spieler auch abseits der Kameras zu sich nehmen?

Kapitän Andreas Geipl konnte schließlich Entwarnung geben: Nein, nein, so schlimm sei das alles nicht, erklärte er. Es stünde schließlich auch noch Spezi bereit. Und eventuell würde man sich heute, nach dem ersten Sieg in der Zweiten Liga, sogar „ein kleines Bier gönnen“. Diese kühne Aussage unterfütterte Geipl sogleich mit Argumenten: Zum einen führte der Kapitän die Pause bis zum Pokalspiel am Sonntag gegen den VfL Bochum an. Zum anderen habe man sich das nach dem Sieg einfach verdient. „Von dem her passt das schon“, resümierte Geipl.

Als weitere Rechtfertigung hätte der Mittelfeldmann auch noch anführen können, dass der Heimsieg gegen Ulm eine der in dieser Spielzeit raren Gelegenheiten für ein Feierabendbierchen sein dürfte. Für die Regensburger geht es in dieser Spielzeit um nichts anderes als den Ligaverbleib. Und der Mitaufsteiger aus Ulm ist somit eine jener Klubs, gegen die man dafür unbedingt gewinnen sollte. Dass das gelang, lag neben der soliden Regensburger Defensive größtenteils am Gegner: Die Ulmer brachten nach vorn nicht viel zustande und schenkten hinten gerne mal den Ball her – so wie in der 34. Minute, als Dominik Kother das Kuddelmuddel im Strafraum der Gäste für das Tor des Tages nutzte.

Ein Großteil des Regensburger Kaders bestreitet gerade seine ersten Spiele in Deutschlands zweithöchster Spielklasse

Dass das in der zweiten Liga nicht jede Woche passiert, ist den Jahn-Verantwortlichen selbstverständlich bewusst. Und so war Trainer Joe Enochs nach Abpfiff zwar „sehr, sehr, sehr stolz“ auf seine Truppe. Gleichzeitig sah auch der Coach, der oft noch lobt, wenn andere schon kritisieren, Nachbesserungsbedarf. „Wenn wir halt unsere Kontersituationen besser ausspielen, dann laufen wir drei-, viermal alleine auf den Torwart“, erklärte Enochs. „Und das haben wir nicht getan.“ Dadurch blieb das Spiel knapp und der Jahn ließ sich von der Wildheit der Ulmer anstecken, die zwar drückten, aber kaum einen Ball aufs Regensburger Tor brachten.

Um solche Phasen künftig auch gegen die Schwergewichte der Liga zu überstehen, baut Enochs auf seine Routiniers. Ein Großteil des Regensburger Kaders bestreitet gerade seine ersten Spiele in Deutschlands zweithöchster Spielklasse; Kapitan Geipl, die Zugänge Kai Pröger, Sebastian Ernst und Christian Kühlwetter sowie Vereinslegende Benedikt Saller hingegen kennen die Liga gut. Das habe „definitiv geholfen“, bilanzierte Enochs – und dürfte auch in Zukunft wertvoll werden. Der von seinem Trainer erwähnte Pröger teilte diese Einschätzung. „Erfahrung kann man durch nichts ersetzen“, sagte der aus Rostock an die Donau gewechselte Rechtsaußen. Pröger, wie Geipl 32 Jahre alt und ebenfalls ohne Limonade im Kabinentrakt unterwegs, will seine Routine nun „noch mehr und mehr einbringen“, um seine jungen Kollegen gerade in den schwierigen Phasen zu unterstützen. „Es geht einfach darum, dazuzulernen“, erklärte er. Dass man dabei mitunter Lehrgeld bezahlen müsse, liege bei einer so jungen Mannschaft wie der Jahnelf in der Natur der Sache.

Neben der großen Erfahrung einiger Weniger werden wohl Standardsituationen ein weiteres Mittel der Wahl für den Regensburger Klassenverbleib sein. Gegen Ulm überraschte der Jahn mit Varianten, auch das Tor fiel nach einem Standard. Und hinten habe man alle Ecken, Einwürfe und Freistöße „überragend verteidigt“, befand Enochs. „Das gehört halt einfach zum Fußball.“ Und gerade in der Regensburger Ausgangssituationen sei dieser „Aspekt“ des Spiels „sehr, sehr, sehr wichtig“.

Im DFB-Pokal gegen den Erstligisten VfL Bochum (Sonntag, 15.30 Uhr) wird es für den Jahn wohl deutlich schwieriger zu bestehen als gegen Ulm – genau wie in den meisten anderen Partien in der Zweiten Liga. Die nächsten Partygetränke müssen also noch härter erarbeitet werden. Wenn sich die Gelegenheit dafür ergibt, sollte sie also unbedingt genutzt werden.