Noch hat sich beim SSV Jahn Regensburg niemand über ein konkretes Saisonziel ausgelassen. Als Absteiger aus der zweiten Liga gilt man vermutlich schon von Natur aus in der dritthöchsten Etage als einer der Favoriten, doch um dieser theoretischen Rolle gerecht zu werden, braucht es auch das entsprechende Personal. Der neue Trainer Michael Wimmer hat jedenfalls schon bei seiner Vorstellung vor gut drei Wochen die Marschroute vorgegeben, ohne sich festzulegen, wo er seine neue Mannschaft in Sachen Leistungsfähigkeit sieht: „Wir wollen den Rückspiegel vom Auto abschrauben und zusammen angreifen.“

Ehe Wimmer am Mittwoch zum Vorbereitungsstart bittet, läuft die Attacke der Regensburger auf dem Transfermarkt bereits auf Hochtouren. In Philipp Müller konnte vor dem Wochenende ein defensiver Mittelfeldspieler verpflichtet werden, der 21-Jährige kommt leihweise von der SpVgg Greuther Fürth und kann zwölf Zweitligaeinsätze in der abgelaufenen Spielzeit vorweisen. Achim Beierlorzer traut Müller eine tragende Rolle in der Zentrale der Mannschaft zu: „Mit seiner Passsicherheit, seiner Zweikampfstärke, als auch mit seinen physischen Voraussetzungen kann er bereits wichtige Qualitäten, die es in dieser Liga braucht, vorweisen“, sagte der Geschäftsführer Sport beim Jahn. Müller selbst sieht das Umfeld in Regensburg als ideal an, „um mich weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte zu gehen“.

Am Kader wurde schon vor dem Leihgeschäft mit den Fürthern ordentlich gefeilt, Müller ist der bereits sechste Neue, den die Oberpfälzer fix gemacht haben. Aus der Regionalliga kommt Angreifer Lucas Hermes, 25, der in der jüngsten Saison für den FSV Frankfurt in 34 Spielen 13 Tore erzielte und acht weitere vorbereitete. Wobei er laut Beierlorzer nicht nur unter Beweis stellte, „dass er eine enorme Torgefahr mitbringt, sondern auch die nötige Zielstrebigkeit sowie Mentalität gegen den Ball besitzt, die wir bei unserer Spielidee sehen wollen“.

Vor allem die Offensivreihe wurde bereits deutlich verstärkt

Die Jahn-Offensive sollen auch die beiden Flügelspieler Phil Beckhoff, 25, und David Asante, 22, stärken. Ersterer kommt aus der Regionalliga West vom FC Gütersloh und wurde unter anderem bei Arminia Bielefeld, Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach ausgebildet. In der abgelaufenen Saison verbuchte er 15 Treffer und elf Assists. Auch Asante spielte zuletzt in der vierthöchsten Spielklasse, er kommt von Werder Bremen II und gilt als Angriffsallrounder, der sowohl auf beiden Außenbahnen als auch auf der Zehnerposition spielen kann.

In Dustin Forkel, 20, wurde ein weiterer Spieler für den vorderen Bereich vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Der gebürtige Coburger hatte im August 2024 beim Club seinen ersten Profivertrag erhalten und war von Trainer Miroslav Klose neunmal in der zweiten Liga eingesetzt worden. Beim Jahn soll er nun möglichst viel Spielpraxis sammeln. Als ersten externen Zugang hatten die Regensburger vor knapp zwei Wochen den früheren Unterhachinger Benedikt Bauer verpflichtet. Der 21-jährige ehemalige U20-Nationalspieler war zuletzt beim Zweitligisten Karlsruher SC unter Vertrag, spielte jedoch vorwiegend in der U23.