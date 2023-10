Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg hat in der dritten Fußball-Liga sein Heimspiel gegen den VfB Lübeck 2:1 (2:0) gewonnen und sich auf den zweiten Tabellenplatz geschoben. Dabei hatten die Lübecker in der ersten Hälfte die besseren Tormöglichkeiten, doch der Jahn zeigte sich effizienter. Dominik Kother traf nach einem Fehlpass von Mirko Boland zur Führung (41.). Nach einem Konter scheiterte Noah Ganaus zunächst an VfB-Torwart Philipp Klewin, aber Oscar Schönfelder traf beim Nachschuss (45.+3).