Vor dem Spitzenspiel in Paderborn kündigt Geschäftsführer Christian Keller seinen Abschied aus Regensburg an. Die Vereinsführung betont, dass der Schritt lange geplant war - die Mannschaft wird dennoch überrascht.

Von Linus Freymark, Regensburg

Abseits der Spiele sind Fußballstadien meist traurige Orte. Die verlassenen Tribünen, das in der Morgensonne vor sich hin dösende Spielfeld und die bedröppelten Gesichter im Presseraum der Regensburger Arena - nein, es ist kein erfreulicher Anlass, weswegen der SSV Jahn am Mittwochmorgen zum Gespräch eingeladen hat. Denn bereits am Dienstag machte eine Nachricht die Runde, die den fußballinteressierten Teil der Regensburger Bevölkerung in eine Art Schockstarre versetzte: Geschäftsführer Christian Keller, seit mehr als acht Jahren im Verein und nicht nur in der Oberpfalz als Architekt des Regensburger Aufschwungs anerkannt, wird den Verein auf eigenen Wunsch zum Monatsende verlassen. Die Entscheidung überrascht ebenso wie der Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe.

Zu den Gründen seines Weggangs äußerte sich Keller nur zurückhaltend. Die Entscheidung sei bereits Ende 2019 gefallen, als er seinen damals auslaufenden Vertrag bis zum 31. Oktober 2021 verlängerte. "Es war damals ein ganz klarer Deal", erklärte Keller nun am Mittwoch. "31. 10. 2021 und dann ist Ende." Man habe dies jedoch nicht nach außen kommuniziert, um etwaige Spekulationen um die Nachfolgeregelung nicht zu befeuern. So habe man sich bis jetzt auf die sportliche wie wirtschaftliche Arbeit konzentrieren können. Beide Funktionen füllte bislang Keller alleine aus, in der Zukunft soll der Jahn jedoch von einer Doppelspitze geführt werden. Wer dafür infrage kommt, teilten die Jahn-Verantwortlichen bislang noch nicht mit.

Fest steht nur, dass es für Keller nie eine Option war, Teil eines Führungsduos zu werden: "Wenn sie mich gut kennen, wissen sie, dass das nicht geht", sagte er. Durch seine bisherige Tätigkeit als alleiniger Geschäftsführer wäre es in diesem Modell "per se klar", dass er in Entscheidungen involviert sei, "die meinen Bereich nicht betreffen", so Keller. "Wenn eine Veränderung, dann auch eine komplette Veränderung." Kellers vehementes Nein zu einem Posten in der neuen Doppelspitze erstaunt, immerhin verzichtet der 42-Jährige damit darauf, die Früchte seiner eigenen Arbeit zu ernten.

Sargis Adamyan schaffte es vom Viertligisten Steinbach über den Jahn in die Bundesliga

Denn als der heute 42-Jährige 2013 in die Oberpfalz kommt, ist der Jahn eine Fahrstuhlmannschaft zwischen zweiter und dritter Liga. Nach einem zwischenzeitlichen Ausflug in die Viertklassigkeit 2015 ging es unter Kellers Regie stetig bergauf. Sportlich ist der Jahn nach fünf Jahren Zugehörigkeit zur etablierten Zweitligakraft gereift, und auch wirtschaftlich hat es Keller geschafft, den einst maroden Verein zu sanieren.

Hinzu kommt Kellers Händchen bei der Verpflichtung neuer Spieler. So lotste er unter anderem Sargis Adamyan vor vier Jahren vom Viertligisten TSV Steinbach an die Donau, der nach zwei Jahren in Regensburg weiter nach Hoffenheim zog und dort zum Bundesligaspieler reifte. Nicht nur wegen Adamyan war der Name Keller stets ein Argument, das die Regensburger Verantwortlichen bei der Verpflichtung neuer Spieler in die Waagschale werfen konnten.

Umso befremdlicher ist es, dass die Mannschaft von Kellers Weggang offenbar überrumpelt wurde. "Es war nicht bekannt", sagte Cheftrainer Mersad Selimbegovic im Vorfeld der Partie in Paderborn. Am Freitagabend tritt der Tabellenzweite Jahn zum Spitzenspiel beim Drittplatzierten aus Ostwestfalen an, dass man kurz vor so einem richtungsweisenden Spiel den Weggang einer der wichtigsten Figuren im Verein bekannt gibt, ist im stets auf den Gemütszustand der Spieler bedachten Profifußball durchaus unüblich. Nachdem das Gerücht jedoch bereits am Dienstag die Runde gemacht hatte, sah man sich beim Jahn gezwungen, an die Öffentlichkeit zu gehen, um Spekulationen zu unterbinden. Einfluss auf das Spiel in Paderborn befürchtet Selimbegovic aber nicht. "Als Fußballer bist du es gewohnt, dass Leute gehen, mit denen du arbeitest", sagte er. "Ich glaube, dass die alle schlafen können."

Über seine persönliche Zukunft schwieg sich Christian Keller indes aus. Er wolle nun erst einmal eine Auszeit nehmen, sagte der promovierte Sportwissenschaftler. Danach müsse man sehen, ob er im Profifußball bleibe, in einen anderen Wirtschaftsbereich wechsele oder zurück an die Hochschule gehe. "Ich habe immer gesagt, dass ich mir Vieles vorstellen kann", erklärte Keller. Klar ist, dass er mittlerweile für Begehrlichkeiten sorgt.

Und so ist die zu solchen Anlässen stets vorgeheizte Gerüchteküche längst eröffnet - im Umfeld des VfB Stuttgart etwa wird bereits darüber spekuliert, ob die Schwaben Interesse an einer Verpflichtung Kellers haben. Dort hat eben Thomas Hitzlsperger bekannt gegeben, seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender nicht über den Herbst 2022 hinaus zu verlängern.