Von Linus Freymark

Am Ende ging es dann doch deutlich schneller als erwartet: Nur einen Tag nach der Freistellung von Cheftrainer Mersad Selimbegovic hat der SSV Jahn Regensburg am Mittwoch Joe Enochs als Nachfolger bekanntgegeben. Der 51-jährige Fußballlehrer war zuletzt beim Drittligisten FSV Zwickau angestellt, wurde dort jedoch im Februar 2023 von seinen Aufgaben entbunden. Zuvor stand Enochs 21 Jahre lang als Spieler und Trainer in Diensten des VfL Osnabrück.

Bei den akut abstiegsgefährdeten Regensburgern erwarten den US-Amerikaner nun "herausfordernde Wochen", wie er selbst in einer Mitteilung des Vereins erklärte. Der SSV Jahn steht nach einer desaströsen Rückrunde auf Tabellenplatz 17, bei drei verbleibenden Spielen und sechs Punkten Rückstand auf den rettenden 15. Platz ist der direkte Klassenerhalt aus eigener Kraft nicht mehr zu schaffen. Der Verbleib in Liga zwei scheint somit lediglich über die Relegation erreichbar. Angesichts dieser Ausgangslage haben Verein und Trainer die Vereinbarung getroffen, dass Enochs' bis Ende Juni 2024 laufender Vertrag auch bei einem Abstieg in die Dritte Liga seine Gültigkeit behält.

Enochs' Vorgänger Selimbegovic war am Dienstagmorgen von seinen Aufgaben entbunden worden. Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen den SV Sandhausen und Hansa Rostock hatte sich die sportliche Situation zugespitzt. Zudem war in Medienberichten von Verwerfungen zwischen Selimbegovic und Sportchef Tobias Werner zu lesen gewesen. Entsprechend erfreut zeigte sich Werner über Enochs' Verpflichtung. Er sei sicher, ließ er verlauten, dass sich der neue Cheftrainer "schnell mit dem SSV Jahn und seinen Werten" identifiziere. Erste Gelegenheit dazu hatte Enochs bereits am Mittwochnachmittag, als er das erste Mannschaftstraining (16 Uhr) leitete. Die Eile ist geboten: Am Sonntagmittag (13.30 Uhr) wartet im Jahnstadion mit dem Hamburger SV die erste große Aufgabe auf Enochs und sein neues Team.