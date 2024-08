Als Maximilian Wittek ausholte, dürfte so manchem Regensburger flau im Magen geworden sein. Der Bochumer hat schließlich einen strammen Schuss, und die Position war perfekt für ihn: Rund 20 Meter Torentfernung, ein wenig versetzt in Richtung Strafraumeck. Wittek zog also ab. Der Ball flog in Richtung Kreuzeck.

Zur selben Zeit machte sich aber auch noch jemand anderes auf den Weg dorthin, wo sich Pfosten und Latte gute Nacht sagen und wo es für Torhüter je nach Spielsituation und Stellungsspiel zur beinahe unerreichbaren Zone werden kann. Regensburgs Schlussmann Felix Gebhardt aber hob ab, streckte sich – und lenkte den Ball tatsächlich soeben am Pfosten vorbei. Die Zuschauer im Jahnstadion jubelten, und der Stadionregie blieb es dank Gebhardt erspart, die Anzeige nach jener 35. Minute auf 0:1 stellen zu müssen.

Überhaupt genossen die für die Stadionanzeige Verantwortlichen einen geruhsamen Nachmittag, was neben erstaunlich harmlosen Bochumern größtenteils an Gebhardt lag. Kurz nach der Pause hatten die Regensburger erneut Wittek aus den Augen verloren, der von seiner linken Seite auf Gebhardt zulief. Er kam näher und näher, zog mit dem Spann durch und es wäre dem Stadionsprecher nicht zu verdenken gewesen, hätte er angesichts der bedrohlichen Situation bereits vorsorglich die Führung der Gäste verkündet. Doch Gebhardt machte sich breit, fuhr die rechte Hand aus und wehrte Witteks Ball ab, als hätte es sich um einen Luftballon gehandelt.

Mit seiner einmal mehr starken Leistung war Gebhardt ein Garant dafür, dass der Jahn mit 1:0 gewann und den Bundesligisten Bochum aus dem DFB-Pokal kegelte. Zudem bekam der Torhüter ob seiner Paraden eine Lobeshymne seines Trainers zu hören. Einen „überragenden Torwart“ habe man am Sonntagnachmittag zwischen den Pfosten gehabt, befand Joe Enochs nach der Pokalüberraschung, Gebhardt habe sein Team im Spiel gehalten und so den Grundstein für den Sieg gelegt.

Und das nicht zum ersten Mal: Bereits in der abgelaufenen Drittliga-Saison hat der 22-Jährige immer wieder einen Fuß oder eine Hand an den Ball bekommen, wenn dieser schon im Tor schien. Eine seiner Stärken: Eins-gegen-eins-Situationen – wie jüngst gegen Bochums Wittek oder beim 1:1 im Derby gegen die Münchner Löwen, als er beim Stand von 0:1 den rechten Fuß gegen Fynn Lakenmachers Flachschuss ausfuhr.

Trainer Joe Enochs hat sich auf das Innenverteidiger-Duo Ballas und Breunig festgelegt

In Regensburg ist Gebhardt wegen solchen herausragenden Aktionen und seiner generellen Sicherheit die unangefochtene Nummer eins – trotz namhafter Konkurrenz: In Julian Pollersbeck hat der Jahn im Sommer einen Torwart verpflichtet, der zwar wenig Spielpraxis hat, aber immerhin mal bei Olympique Lyon unter Vertrag stand. Gebhardt dagegen begann seine Profikarriere beim FC Basel. Zur Spielzeit 22/23 wurde er von dort an den Halleschen FC ausgeliehen, im Jahr darauf verpflichtete ihn der Jahn. Er sei ein „junger, moderner, fußballerischer Torwart, der aber auch ein paar Bälle halten kann“, hatte sich Gebhardt nach seinem Wechsel in die Oberpfalz beschrieben. Selbst der Bochumer Wittek dürfte nun dieser Selbsteinschätzung uneingeschränkt zustimmen.

Neben Gebhardt avancierte gegen Bochum Abwehrspieler Florian Ballas zum Matchwinner, der den Ball nach einer Ecke unter die Bochumer Latte drosch. Ballas, 31, spielt seine zweite Saison in Regensburg. Obwohl er Stationen in Hannover, Karslruhe und Dresden vorweisen kann, saß Ballas in der abgelaufenen Spielzeit öfter als erwartet auf der Bank. Nun aber scheint sich Enochs vorläufig auf Ballas und Louis Breunig als Innenverteidiger festgelegt zu haben. Die Mischung aus Erfahrung (Ballas) und Jugend (Breunig) scheint zu funktionieren: Nach der 0:2-Niederlage zum Saisonstart in Hannover, bei dem die Jahn-Defensive ähnlich löchrig war wie manche Teenager-Jeans, scheint sich das Duo gefangen zu haben. Sowohl beim 1:0 gegen den SSV Ulm als auch jetzt gegen Bochum ist der Jahn ohne Gegentor geblieben. Den Bundesligisten hatten die Regensburger sogar so gut im Griff, dass Ballas Zeit blieb, vorn aufzutauchen und das Tor des Tages zu erledigen.

Das könnte in Zukunft öfter passieren: Denn wie Trainer Enochs verriet, tüftelt der Jahn offensiv an verschiedenen Standardvarianten, um in der Liga zu bestehen. Seine Co-Trainer würden sich hierzu „sehr viele Gedanken“ machen, verriet Chefcoach Enochs. Hünen wie der 1,96 Meter große Ballas dürften da im gegnerischen Strafraum behilflich sein. Und auch hinten beförderten Ballas und seine Kollegen alle Ecken und Freistöße per Kopf aus dem eigenen Sechzehner. „Mit sehr viel Wucht und sehr viel Größe“ hätten seine Spieler gegen Bochum alle Standards „super“ verteidigt, urteilte Enochs. Ballas kommt dabei eine große Rolle zu.

Am kommenden Samstag (13 Uhr) geht es für die Jahnelf im Berliner Olympiastadion gegen Hertha BSC weiter. Die Gastgeber gelten als Aufstiegsaspirant, stehen nach einem Fehlstart in der Tabelle aber aktuell drei Plätze hinter den Regensburgern auf Rang 14. Die Oberpfälzer dürfen sich in ihrer aktuellen Verfassung also Chancen ausrechnen, etwas Zählbares aus der Hauptstadt mitzunehmen. Dabei dürfte es aber vor allem auf drei Aspekte ankommen: die Standards und die Rolle Ballas dabei – und die Katze namens Gebhardt zwischen den Pfosten.