27. August 2018, 19:01 Uhr SSV Jahn Regensburg Applaus für den Arbeiter

Mehr als ein Jahr lang kämpfte der frühere Bundesliga-Spieler Sebastian Freis bei Jahn Regensburg um Einsätze. Mit 33 Jahren hat er nun seine Nische gefunden.

Von Johannes Kirchmeier

Noch einmal zog er an, unter großem Applaus zeigte er den 9700 Zuschauern am Sonntag seinen letzten Sprint. Über seinem Kopf klatschte er dabei in die Hände. Sebastian Freis lief vom Platz, bevor Mitspieler Jonas Nietfeld seine Stelle einnahm. Ein Jahr und sieben Tage dauerte es, bis die Regensburger Fußballfans ihren Angreifer Freis für eine Darbietung beim Zweitligisten SSV Jahn ausladend feiern konnten. "Die Zeit war natürlich nicht einfach für mich", sagte er nach dem 0:0 gegen Holstein Kiel am Sonntag. Nun war er endlich angekommen.

Dabei sah es auch anfangs schon gut aus: Als er am 19. August 2017 beim SSV Jahn vorgestellt wurde, da sollte sich alles fügen in den Augen derer, die es mit dem Klub halten. Freis, damals 32 Jahre alt, blickte auf mehr als 300 Spiele zurück in der ersten und zweiten Bundesliga. Er war damit der erste und einzige Regensburger, der langjährige Erfahrung sammeln konnte in den hochklassigen deutschen Fußballligen, und zugleich der Älteste im Kader. Der leise Vorwurf an die Jahn-Verantwortlichen zuvor war ja, ein zu unerfahrenes Team zusammengestellt zu haben. Was letztlich keine Rolle spielte: Die Regensburger überraschten bekanntlich trotzdem und wurden Fünfter - nur nahezu ohne ihren Sturm-Routinier Freis, dem Verletzungen zu schaffen machten. Fünf Kurzeinsätze sammelte er in der Liga.

Gegen Kiel stand Freis dann in der Startelf, er spielte erstmals länger als eine Halbzeit für den Jahn - und was viel wichtiger war: Er überzeugte, Freis war der stärkste Mann auf dem Platz. Der 33-Jährige ging weite Wege. Er sprintete, rackerte und kämpfte - und hatte die größten Chancen. "Als Offensivspieler würde man sich gerne noch belohnen", sagte er. "Ich habe insgesamt vier Abschlüsse und allesamt nicht ganz sauber getroffen."

Dass Freis nun spät, aber rechtzeitig ein wichtiger Spieler für den SSV werden könnte, ja, wiedererweckt wurde, hat auch mit dem Scheitern seiner Kollegen zu tun. Trainer Achim Beierlorzer schaute in der Woche nach dem 1:2 im DFB-Pokal beim Fünftligisten BSG Chemie Leipzig noch genauer hin und baute dann umfangreich um. Der vormalige Tribünengast Freis rutschte so in die Startelf. "Wir trainieren jede Woche sehr hart und alle haben die Chance, sich zu positionieren", sagte Beierlorzer. "Sebastian hat sich positioniert."

Zeit seiner 14 Jahre währenden Erst- und Zweitligakarriere war Freis eher Fußballarbeiter als Artist. Einer, der auch im Training alles gibt. Daher passt er schon ganz gut zum SSV. Denn Arbeit honoriert nicht nur Beierlorzer, sondern auch die Ostbayern: Beim Jahn nennen sie sich selbst gerne "Mentalitätsmonster".

"Sebastian ist überhaupt keiner, der irgendwie Stunk macht", sagt Kapitän Grüttner

Seine größte Chance am Sonntag hatte Freis nach einem Wurschtel-Dribbling gegen drei Kieler am Elfmeterpunkt, von wo aus er dann knapp daneben zielte, später setzte er eine Direktabnahme neben das Tor und bereitete die beste Gelegenheit vor: Auf der rechten Seite tankte er sich durch, flankte von der Torauslinie scharf nach innen, wo Marco Grüttner den Ball aus fünf Metern nicht aufs Tor bugsieren konnte. "Ich habe lange auf die Chance warten müssen und habe versucht, einfach alles rauszuhauen", sagte er mit einem Lächeln. Die Freude, mit der Freis ans Werk ging, nahm er mit in die Katakomben der Regensburger Arena. Mit 33 Jahren fängt seine Jahn-Zeit nun richtig an.

Als er vor 14 Jahren beim Karlsruher SC im Profifußball ankam, wäre er mit 33 gerade dem "besten Fußballeralter" entschwunden, heutzutage haben sich manche Altersgenossen schon ins Rentner-Dasein verabschiedet. Die Altersstruktur hat sich generell etwas nach vorne verschoben. Vor allem auch in Regensburg, wo Beierlorzers schnelle Ballklau-und-Konter-Philosophie junge, flinke Spieler benötigt. Viele haben daher nicht damit gerechnet, dass Freis die Kurve noch bekommt. Doch er hat seine Nische gefunden: Er ist nicht mehr echter Mittelstürmer wie früher, sondern spielt nun als Flügelstürmer.

Neben dem Platz hatte er ohnehin schon seine Position: Freis, der im vergangenen Jahr einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen hat, ist als Ratgeber gefragt. "Viele fragen mich: Wie siehst du die Situation? Oder: Wie war es bei dir in der Vergangenheit?" Er beruhigt die Jungen dann, wenn es mal nicht läuft. Oder spielt mit ihnen Schafkopf beim Jahnwirt am Trainingsgelände. "Sebastian ist überhaupt keiner, der irgendwie Stunk macht", sagt Kapitän Grüttner. Was man wiederum auf den Rasen sehen kann: Da lief er sich am Sonntag in der 78. Minute vor einem Freistoß quer über den Platz frei. Doch er wurde übersehen. Ein verlorener Sprint? Einer zum Ärgern? Nicht für Freis. Er bekam den Ball dann noch, per Doppelpass leitete er eine Torchance ein. Wenig später ging er - mit Applaus und der Empfehlung für weitere Einsätze.