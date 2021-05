Von Christoph Leischwitz

Zum Abschied saßen sie noch einmal einträchtig nebeneinander, und als der Präsident seine Danksagung für den Trainer beendet hatte, da schien es fast, als würden sich seine Augen röten. Bei der SpVgg Unterhaching, das betonte Manfred Schwabl auch diesmal wieder, gehen die Uhren immer ein bisschen anders als im Rest der Fußballwelt. Im Winter hatten nur noch wenige Anhänger Verständnis dafür gehabt, dass Schwabl an Arie van Lent festhält. Nun sind sie gemeinsam abgestiegen, letztlich sei Fußball ja eben "schon ein Ergebnissport", so Schwabl, weshalb man zu der Auffassung gekommen sei, "jetzt getrennte Wege zu gehen". Wobei der Trainer aber auch gar nicht alleine Schuld gewesen sei an dieser völlig verkorksten Saison - er, Schwabl, schon auch!

Fünf, sechs Spieler seien "Fehlgriffe" gewesen, und das habe zu einem gewissen Grad der Trainer ausbaden müssen. Außerdem seien wichtige Akteure verletzungsbedingt komplett ausgefallen, und im Winter durfte der Klub keine neuen Spieler holen - eine finanzielle Auflage des DFB. Mit all diesen Faktoren schien Schwabl zu dem Ergebnis zu kommen: Ein neuer Trainer schafft den Umschwung auch nicht mehr. Für den Präsidenten war es bereits der zweite Abstieg in den Amateurfußball nach 2015, man sei für die kommende Regionalliga-Saison allerdings besser aufgestellt als damals, was den Kader angehe. Van Lent bedankte sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und berichtete, er werde nach der Abschluss-Partie am Samstag in Magdeburg (13.30 Uhr) erst einmal wieder bei seiner Familie in Westdeutschland leben.

Ob die früheren Haching-Profis Lechleiter und Tyce Assistenztrainer bleiben, ist noch offen

Wie es mit seiner Trainerkarriere weitergehe, wisse er noch nicht, er sei "für alles offen". Auf die Frage, was der Hauptgrund für den letzten Tabellenplatz sei, sagte der ehemalige Angreifer: "Wir haben einfach nie Konstanz in unser Spiel bekommen." Auch wenn es schon "kurios" sei, dass man 15 Mal mit nur einem Tor Unterschied verloren, also oft gut mitgehalten habe. Im Übrigen hat die Mannschaft auch keine einzige Partie mit mehr als zwei Toren Differenz verloren.

Mit wem es in Unterhaching weitergeht, ist auch noch offen. Van Lents Vorgänger Claus Schromm steht nicht als Nachfolger für den 50-jährigen Niederländer bereit. Dass Schwabl so lange an van Lent festgehalten hatte, war auch wegen dieser Personalie ein Stück weit überraschend gewesen: Aktuell ist Schromm Sportlicher Leiter in Unterhaching, hat sich allerdings eine Auszeit genommen - wohl auch, weil es in der Zusammenarbeit zwischen ihm und van Lent geknirscht hatte.

Schromm war in den vergangenen neun Jahren in verschiedenen Funktionen im Verein tätig. Ob Hachings frühere Profis Robert Lechleiter und Roman Tyce Assistenztrainer bleiben, werde nächste Woche bekannt gegeben, hieß es. Schwabl geht davon aus, dass aller Pandemie-Widrigkeiten zum Trotz die Viertliga-Saison Mitte Juli starten wird. Rund einen Monat vorher werde man mit der Vorbereitung beginnen - und dabei verstärkt auf eigene Jugendspieler vertrauen.