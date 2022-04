U-19-Trainer Robert Lechleiter verlässt die SpVgg Unterhaching. "Wir haben uns vor einigen Wochen über die Ausrichtung für das nächste Jahr unterhalten. Dabei hatten wir unterschiedliche Ansichten und sind zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit aus diesem Grund zu beenden", sagte Lechleiter, der zwischen 2003 und 2008 selbst 114 Mal für die Vorstädter in der zweiten Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Regionalliga aufgelaufen war und dabei 22 Tore erzielt hatte. 2018 übernahm er die U19. Anschließend wurde er Co-Trainer bei den Profis, erst unter Arie van Lent in der dritten Liga, danach in der Regionalliga unter Sandro Wagner. Seit diesem Frühjahr war Lechleiter wieder für die U19 zuständig. Hachings Präsident Manfred Schwabl dankte dem 41-Jährigen: "Gerade sein Beitrag zum Klassenerhalt der U19 in diesem Jahr war sehr wichtig für uns. Außerdem möchte ich betonen, dass die Trennung nichts mit dem Pro-Lizenz-Lehrgang des DFB zu tun hat, an dem er gerade teilnimmt."