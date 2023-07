Die Quote des Torjägers ist beeindruckend: In 171 Pflichtspielen für die SpVgg Unterhaching erzielte Stephan Hain 92 Tore und lieferte 18 Vorlagen - damit avancierte er zum erfolgreichsten Stürmer in der Vereinsgeschichte. Nach seinem nunmehr zweiten Drittligaaufstieg mit den Rot-Blauen verlässt der 34-Jährige den Klub nach sieben Jahren. "Stephan war für mich einer der besten Spieler in der Geschichte der Spielvereinigung", sagte Präsident Manfred Schwabl. "Neben seinen sportlichen Leistungen hat ihm seine besonders bodenständige und demütige Art für immer einen Platz im Herzen der gesamten Haching-Familie gesichert", so der Klubboss weiter. Hain, der zuvor beim FC Augsburg und dem TSV 1860 München gespielt hatte, will seine Karriere noch nicht beenden, sich aber verstärkt dem Berufsfeld Ernährungsberatung widmen.