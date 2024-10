Die Gemeinde Unterhaching will beim Verkauf des Sportparks an den Fußball-Drittligisten Spielvereinigung Unterhaching jetzt offenbar aufs Gaspedal drücken: Wie das Rathaus in einer Pressemitteilung bekanntgab, hat der Gemeinderat Mitte der Woche einen entsprechenden Kaufvertrag beschlossen. Demnach soll die SpVgg-Tochter Sportpark GmbH 7,56 Millionen Euro netto für das gesamte Areal inklusive Stadion, Nebenplätzen und Geschäftsstelle bezahlen. Dieser Preis entspricht dem Ergebnis eines unabhängigen Gutachtens, dass die Gemeinde in Auftrag gegeben hatte.