Der Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching mit seinem neuen Trainer Sandro Wagner ist mit einem schmeichelhaften 0:0 beim TSV Aubstadt in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels wurden Vertreter aller 20 Vereine begrüßt, die rund 1000 Zuschauer wurden von einer Blaskapelle mit dem Bayernlied eingestimmt. Die Aubstädter fühlten sich mit der Heimspiel-Atmosphäre sichtlich wohl und dominierten fast komplett das Spiel und waren vor allem mit Angriffen durch das Hachinger Zentrum gefährlich. So musste Hachings Jungspieler Timon Obermeier zweimal den Ball von der Linie kratzen (5., 28.), zweimal traf Aubstadts Ben Müller nur die Latte (34., 47.). Erst in der 62. Minute verzeichnete die Wagner-Elf einen ersten Abschluss aufs Tor, mit einem eher harmlosen Kopfball Obermeiers. Auch danach war deutlich, dass die Unterhachinger noch nicht eingespielt sind, selbst in längeren Ballbesitzphasen gelang es ihnen nicht, sich in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Auch die Routiniers wie Dominik Stahl oder Stephan Hain konnten keine Akzente setzen. Allein in der Nachspielzeit entwickelte Haching noch einmal Druck aufs TSV-Tor, allerdings erfolglos. Vor dem Spiel hatte die SpVgg bekannt gegeben, dass die beiden A-Junioren Dominik Bacher und Leonard Grob ihre Verträge um je zwei Jahre verlängert haben.