Der Traum des Präsidenten ging so: Mit Marc Unterberger wollten sie bei der Spielvereinigung Unterhaching den Weg nach oben antreten und im Idealfall eine Ära prägen – ganz nach den Vorbildern Christian Streich beim SC Freiburg oder Frank Schmidt beim 1. FC Heidenheim. Immer wieder verglich Manfred Schwabl die familiäre Atmosphäre in seinem Vorstadtverein mit jener im Breisgau oder an der Ostalb. Doch schon kurz vor dem Hinrundenende der zweiten Saison unter der Regie des früheren Jugendtrainers Unterberger ist dieser Traum ziemlich jäh geplatzt: Nach der 0:2-Niederlage bei Energie Cottbus, dem zwölften Drittligaspiel für Haching in Serie ohne Sieg, hat sich der Verein von dem Übungsleiter getrennt.