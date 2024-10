Marc Unterberger ist das, was man in Bayern unter einem gestandenen Mannsbild versteht. Groß und breit kommt er daher. Weshalb es nachvollziehbar ist, wenn einer lieber nicht mit ihm aneinandergerät. Erst recht nicht in jenen Momenten, in denen der Fußballtrainer der SpVgg Unterhaching allerhöchstens mittelmäßig gelaunt ist. So wie zuletzt nach dem 0:0 im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten der dritten Liga, den SV Sandhausen.

Vielleicht sollte man zunächst mal erklären, wieso der Coach des Vierzehnten der Rangliste nach einem Unentschieden gegen den Zweiten nicht zufrieden ist. „Wenn das Spiel einen Sieger verdient gehabt hätte, dann wäre es eher auf unsere Seite gekippt“, sagte Unterberger in der Pressekonferenz nach der Partie. Immerhin hatte sein Team einen Pfostenschuss durch Stürmer Julian Kügel verbucht – und dann war da ja auch noch die Sache mit dem nicht gegebenen Tor von Thomas Winklbauer, dem nach Meinung von Schiedsrichter Robert Kampka ein Foul von Vorbereiter Lenn Jastremski vorausgegangen war.

Ein leichter Schubser verhinderte, dass der vermeintliche Unterhachinger Siegtreffer Anerkennung fand – und nicht nur Unterberger hatte dazu eine andere Meinung als der Referee. Er sah für seinen Protest die gelbe Karte, seine vierte in der noch jungen Saison, was eine Sperre nach sich zieht. Also ging er nach dem Schlusspfiff zum vierten Offiziellen Kenny Abieba, drückte ihm die Hand und sagte, er gönne dem Schiedsrichtergespann, dass sie ihn, den Trainer, verwarnen konnten, aber die einzige seiner bisherigen gelben Karten, die nicht korrekt gewesen sei, das sei genau diese vierte gewesen.

Womit wir wieder bei der Eingangssequenz wären, denn Abieba fand die Unterredung offenkundig wenig unterhaltsam, wollte sich dem gleichermaßen emotionalisierten wie breitschultrigen Übungsleiter entziehen und prallte gegen einen in seinem Rücken aufgestellten Biertisch. Prompt holte sich der ins Straucheln geratene Regelhüter Hilfe von Hauptschiri Kampka, der Unterberger nun auch noch den roten Karton ins Gesicht hielt. In einer ersten Reaktion sagte der 35-jährige Coach, man würde auf den Fernsehbildern erkennen, „was passiert oder vielmehr was nicht passiert ist. Ich hoffe, dass das Sportgericht das ähnlich sieht“. Und er berief sich auf seine Unerfahrenheit: „Ich bin noch ein junger Trainer in dem Geschäft und mir tun die Entgleisungen leid.“

Mit ein paar Tagen zeitlichem Abstand will sich Unterberger gar nicht mehr äußern, schließlich handele sich um ein „laufendes Sportgerichtsverfahren“. Nur so viel: „Wenn ich einen Fehler mache, bin ich der Erste, der dazu steht. Hier finde ich, ist kein offensichtliches Fehlverhalten feststellbar.“

Es ist aber auch wirklich blöd gelaufen zuletzt: Nur drei Tage vor dem Sandhausen-Spiel hatten die Hachinger in Rostock 1:4 verloren und dabei ihren mit Abstand schwächsten Saisonauftritt hingelegt. Doch Unterberger haderte nach der Niederlage nicht etwa mit seiner Mannschaft, sondern auch mit dem Unparteiischen, in diesem Fall Martin Speckner. Dem warf er zwar keine Fehlentscheidungen vor, sehr wohl jedoch überhebliches Auftreten: „Ich bin noch nie so respektlos von einem Schiedsrichterteam behandelt worden“, sagte Unterberger und beklagte, dass der Referee nach Spielende einen Handschlag verweigert hatte und auch nicht mehr für ihn zu sprechen war. „Das kam aus meinem tiefsten Inneren, aber ich hätte es mir sparen sollen, das hat keinem was gebracht“, sagt Unterberger mit der Erfahrung des vergangenen Wochenende nun zu seiner Brandrede von der Ostsee.

„Wir müssen auf der Hut sein, die Liga ist brutal ausgeglichen.“

Gesperrt ist er diesen Samstag ohnehin, und so muss seine Mannschaft in Verl eben unter der Leitung der Co-Trainer Sven Bender und Thomas Kasparetti versuchen, nach vier sieglosen Partien wieder einen Schritt Richtung Tabellenmittelfeld zu machen. Nur zwei Zähler liegen die Vorstädter über dem Strich, Unterberger spart dennoch nicht mit Lob für seine junge Mannschaft, die nach acht Spielen in der Nachwuchsfördertopf-Wertung bei den Einsätzen von U21-Spielern auf Rang eins liegt: „Es ist nicht einfach, nach einem Umbruch, wie wir ihn hatten, etwas aufs Papier zu bringen“, sagt er. „Aber mit der Art und Weise, wie wir spielen, bin ich sehr zufrieden. Ich nehme die Entwicklung von Tag eins bis jetzt wahr.“

Neun Punkte hat Haching in diesen acht Partien bislang gesammelt, in der erfolgreichen Vorsaison, als man nichts mit dem Abstieg zu tun hatte, waren es zu diesem Zeitpunkt zwei mehr. „Die Ausbeute ist nicht supertoll, aber keine Katastrophe, aktuell sind es ein paar Spiele, wo wir mehr verdient gehabt hätten“, sagt der Trainer. „Aber wir müssen auf der Hut sein, die Liga ist brutal ausgeglichen.“ Wichtig sei, dass man mit den Unentschieden gegen die zu diesem Zeitpunkt jeweiligen Tabellenzweiten Aue (2:2) und Sandhausen gezeigt habe, „dass wir mit jedem mithalten können“.

Vorerst fehlen Kapitän Markus Schwabl und Torjäger Luc Ihorst (beide Oberschenkel), was es in Verl nicht leichter macht. Aber die spielerische Entwicklung bei den Rot-Blauen ist sichtbar, eines der neuen Stilmittel sei das „schöne Rauskombinieren“ (Unterberger), während man früher fast ausschließlich mit langen Bällen auf die mittlerweile abgewanderten Stürmer Hobsch und Fetsch operiert hatte. „Wir haben statistische Werte, die zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagt Hachings Trainer und sieht seine Talente wie Junioren-Nationaltorwart Konstantin Heide oder Verteidiger Max Lamby auf einer Art Fußball-Universität: „Die jungen Spieler sind gerade im Studium. Zielsetzung ist es, einen guten Abschluss zu machen.“