Von Christoph Leischwitz

Mit dem so genannten "Hachinger Weg", einem noch nicht sehr ausgetretenen Pfad also, begründet die SpVgg Unterhaching aktuell einige kuriose Personalentscheidungen. So hatte es jüngst Wirbel um Marc Unterberger gegeben, den künftigen Trainer des Aufsteigers in die dritte Fußball-Liga. Unterberger, 34, übernimmt die Mannschaft von Sandro Wagner, verfügt aber im Moment gar nicht über die nötige Pro-Lizenz für den Profibereich.