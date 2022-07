Die SpVgg Unterhaching wird an den ersten beiden Spieltagen ihrer Favoritenrolle gerecht. Der FC Bayern II hingegen verliert überraschend bei Aufsteiger Ansbach.

Von Christoph Leischwitz

Timo Räpple ist sich sicher: "Man hat heute gesehen, über wen die Meisterschaft geht", sagte der Co-Trainer des FV Illertissen nach dem 0:4 seiner Mannschaft bei der SpVgg Unterhaching. Deren Cheftrainer Sandro Wagner merkte daraufhin zwar an, dass man noch "jede Menge Arbeit" vor sich habe, der frühere Profi meinte allerdings auch, dass im Gegensatz zur Vorsaison nun alle im Kader "verstanden haben, worum es geht". Jeder wisse, "was zu tun ist". Abgesehen davon wurde der Unterhachinger Kader in der Sommerpause auch noch namhaft verstärkt.

Sicher ist schon mal: Die Hachinger starten deutlich besser in die Saison als im Vorjahr. Nur vier Mannschaften weisen nach dem zweiten Spieltag zwei Siege auf, die Münchner Vorstädter gingen dabei besonders souverän zu Werke. Wie auch schon beim 3:1-Erfolg beim Eröffnungsspiel in Buchbach spielte die Mannschaft bei ihrer Heimspielpremiere in der ersten Hälfte noch recht geduldig und legte sich den Gegner zurecht, um dann im zweiten Durchgang zu dominieren. Der Führungstreffer gelang Boipelo Mashigo noch vor dem Seitenwechsel (39.), die Routiniers Mathias Fetsch (51.), Simon Skarlatidis (61.) und Patrick Hobsch (64.) legten nach; Fetsch und Hobsch kommen bereits auf je zwei Saisontore.

Enttäuschend verlief der Spieltag für den vermeintlichen Mitfavoriten FC Bayern München II: Die Mannschaft verlor 0:2 bei Aufsteiger Ansbach. Ein Grund dafür waren mehrere Abstellungen an den Profi-Kader, der zurzeit durch die USA reist. Vor allem fehlten dem jungen Team bei der üblichen spielerischen Überlegenheit die zündenden Ideen im gegnerischen Strafraum. "Ansbach hat ein cleveres Spiel gespielt, am Ende haben wir verdient verloren", sagte Bayern-Coach Martin Demichelis.