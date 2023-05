Von Stefan Galler

Es ging um die Meisterschaft des FC Bayern und um die Entlassung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Als ehemaligen Bayern-Profi hatte der BR unter anderem Manfred Schwabl, den Präsidenten des Regionalligameisters SpVgg Unterhaching, am Sonntagabend in die Sendung Blickpunkt Sport eingeladen. Und selbstverständlich wurde er auch dazu befragt, wie es denn nun aussehe in Sachen Lizenzauflagen seines eigenen Klubs für die dritte Liga. Ein bisschen skurril war das, weil Schwabl ein weiteres Mal sagte, dass noch immer nicht klar sei, ob man die Vorgaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erfüllen könne, der Bayerische Rundfunk mit einer Einblendung im Hintergrund jedoch bereits für die Übertragungen der beiden Aufstiegsspiele zwischen Unterhaching und Nordost-Meister Energie Cottbus warb.

Die Entscheidungsfindung zieht sich hin, weshalb es in diesen Tagen immer wieder zu merkwürdigen Situationen kommt. So auch am vergangenen Freitag, als die Hachinger für ihr letztes Regionalliga-Spiel dieser Saison in Schweinfurt gastierten und 1:2 unterlagen. Der scheidende SpVgg-Trainer Sandro Wagner (der neuerdings mit einer Rückkehr zu seinem ehemaligen Verein Bayern München in Verbindung gebracht wird, womöglich als U19-Coach) wurde dort in Abwesenheit Schwabls ebenfalls mit der Frage konfrontiert, was denn nun mit den Aufstiegsspielen sei. Und Wagner antwortete, dass er diese Frage mit nach Unterhaching nehmen müsse, weil er es nicht wisse und dies eine Entscheidung der Chefetage sei.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat die SpVgg jedenfalls mittlerweile als seinen Vertreter gemeldet. Er geht offenbar davon aus, dass Haching zumindest zu den beiden Aufstiegsspielen am 7. und 11. Juni antreten wird - falls nicht, könnten die Würzburger Kickers oder der FC Bayern II nun nicht mehr aus Bayern nachrücken. Cottbus würde, falls Haching doch nicht antritt, dann direkt aufsteigen. Ob die SpVgg dann im Falle des tatsächlichen Aufstiegs die Bedingungen erfüllen kann, um in der dritten Liga mitzumachen, ist ebenso noch immer nicht hundertprozentig klar, auch wenn es nach SZ-Informationen sehr realistisch ist, dass sie den finanziellen Auflagen des DFB gerecht werden kann.

Wegen Stefan Schimmers Hachinger Vergangenheit profitiert die SpVgg von Heidenheims Bundesligaaufstieg

Schwabl bleibt jedoch weiterhin zurückhaltend und wiederholt gebetsmühlenartig die Aussage, wonach man auf keinen Fall ein finanzielles Risiko eingehen werde, das den Fortbetrieb des Nachwuchsleistungszentrums gefährden würde. Man habe "einen Großteil der Aufgaben", die für die Lizenzierung notwendig seien, mittlerweile erfüllt, sagt Schwabl. Mehr lässt er sich nicht entlocken, denn es gelte das, was er immer gesagt habe: Das Nachwuchsleistungszentrum müsse unangetastet bleiben und dürfe für die Lizenz nicht als Sicherheit herhalten.

Am Wochenende hatten einzelne Medien darüber spekuliert, ob die Spielgenehmigung für Liga drei womöglich am Meistertitel für Borussia Dortmund und einer damit verbundenen nachträglichen Bonuszahlung für die Ausbildung von BVB-Stürmer Karim Adeyemi hängen würde. Dem widerspricht Schwabl auf SZ-Nachfrage, obgleich es für den Dortmunder Titel "schon noch ein bisserl was gegeben hätte", wie Schwabl am Sonntagabend im Fernsehen gesagt hatte. Schwabl bestätigte der SZ, dass zumindest der Aufstieg des 1. FC Heidenheim Unterhaching finanziell zugute kommt, schließlich steht in Stefan Schimmer ein anderer früherer Hachinger dort im Kader. Der gebürtige Schwabe trug mit drei Treffern und vier Torvorbereitungen zum Meistertitel der Heidenheimer in der zweiten Liga bei. Schwabl gilt bei Verkäufen von Spielern als äußerst ausgefuchst und vor allem vorausschauend, was deren künftige Entwicklung angeht, dementsprechend lässt er sich hierbei gerne zusätzliche Vergütungen festschreiben.

Beim Gegner Energie Cottbus sieht man die Hängepartie um die Hachinger indes kritisch. Trainer Claus-Dieter Wollitz meldete sich am Pfingstmontag zu Wort: "Ich schätze den Präsidenten von Unterhaching als aufrichtigen, respektvollen Menschen. Er hat aber auch eine Verantwortung gegenüber Energie Cottbus", sagte Wollitz an die Adresse von Schwabl. In der Online-Ausgabe der Lausitzer Rundschau äußerte sich Energie-Präsident Sebastian Lemke ebenfalls kritisch: "Es ist aus unserer Sicht nicht nachzuvollziehen, was dieses Hinauszögern für Gründe hat." Man wolle endgültig Klarheit, "damit wir uns sportlich und auch organisatorisch auf diese beiden Spiele vorbereiten können". Unterdessen erklärte Schwabl, direkt mit Lemke Kontakt aufnehmen zu wollen, um ihn aus erster Hand über die Lage in Unterhaching zu informieren.