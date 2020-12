Von Christoph Leischwitz, Mannheim/Unterhaching

Arie van Lent war fraglos ein erfolgreicher Stürmer, deshalb dürfte es ihn in den vergangenen Wochen auf mehreren Ebenen geärgert haben, wie wenige Tore seine Mannschaft erzielt hat. Außerdem dürfte der 50-Jährige sehr genau wissen, was Offensivspieler von einem Trainer brauchen, damit es nach schlechten Phasen wieder klappt: Zuspruch.

So hatte der Trainer der SpVgg Unterhaching schon am vergangenen Wochenende Moritz Heinrich für seine Vorlage zum 2:0 gelobt, das war auch der Endstand gegen Kaiserslautern gewesen. Am Dienstagabend in Mannheim konnte er ihn dann prompt für ein besonders wichtiges Tor loben, den Führungstreffer nämlich, der zu dieser Phase ein wenig überraschend gefallen war. Heinrichs Schuss war der erste auf das Waldhof-Tor gewesen. "Er hat insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht, das Gute bei ihm ist: Er arbeitet immer viel für die Mannschaft", betonte der Trainer am nächsten Tag. Heinrich selbst sagte nach dem Schlusspfiff: "Das Tor war natürlich ein Schlüssel. Ich habe ja lange nicht getroffen, ich bin froh, dass der Knoten endlich geplatzt ist." Sein bis dahin letztes Tor hatte der 23-Jährige auf den Tag genau ein Jahr zuvor gegen Duisburg erzielt.

Was "der Knoten ist geplatzt" auf Holländisch heißt? Van Lent muss passen

Ein Türöffner war es deshalb, weil nach verhaltenem Beginn das Selbstvertrauen zurückkehrte. Daraus resultiert nicht selten jene Aufbruchsstimmung, die vor allem in Phasen, in denen eine Mannschaft auf dem Zahnfleisch daherkommt, die Spieler wie ein zusätzlicher Motor antreibt. Bisher waren den Hachingern in dieser Saison noch keine drei Tore in einem Spiel gelungen, diesmal gewannen sie 4:1 - und drei Treffer hatten sie schon bis zur Pause zusammen. "So viele Tore von uns, das ist ein bisschen selten", sagte van Lent. Kam die Mannschaft in den ersten sieben Partien auf gerade mal sechs Treffer, waren es in den zweiten sieben Spielen immerhin schon elf. Etwas überraschend fiel van Lent auf Nachfrage aber nicht sofort ein, was "der Knoten ist geplatzt" auf Holländisch heißt.

Die Sache mit dem Zuspruch habe auch bei anderen Spielern geklappt, findet van Lent. Ungefragt erwähnte er Luca Marseiler, der in Mannheim das 4:1 erzielte, und Patrick Hasenhüttl sowieso. Der zentrale Angreifer hat zwar erst vier Tore erzielt. Doch er kümmere sich auch um viele Aufgaben, die nicht zu seinem Kernbereich zu rechnen seien. Zudem verschaffe er sich zunehmend mehr Freiräume im gegnerischen Strafraum, wie etwa bei seinem Kopfball an den Pfosten (21.). Auffällig war die Präzision im Spiel der Hachinger, gerade in den Kombinationen, so auch beim 2:0 durch Paul Grauschopf (22.) und dem 3:1 durch Niclas Anspach (42.). Sie machte den Unterschied gegen eine Mannschaf, die gerade nicht vor Selbstvertrauen strotzen - auch wenn die Gastgeber mit dem zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstor (28.) ein Lebenszeichen abgaben. "Vielleicht haben wir Mannheim auch in einer Phase erwischt, die für uns optimal war", sagte van Lent zwar. Aber woher kommt die eigene Präzision?

"Seitdem meine Frau weiß, dass sie schwanger ist, läuft es gut": So erklärt Kapitän Markus Schwabl seine starke Form

Eine mögliche Antwort: von Ella. Markus Schwabl ist vergangene Woche zum ersten Mal Vater geworden, und weil der Rechtsverteidiger nachweislich schon vor der Geburt seine wohl beste Saison im Hachinger Dress spielte, erklärte der 30-Jährige das so: "Seitdem meine Frau weiß, dass sie schwanger ist, läuft es gut." Da scheint jemand mit seinen Aufgaben zu wachsen. Jedenfalls hat Schwabl als neuer Kapitän schon sieben Tore aufgelegt, das ist der zweitbeste Wert der Liga. Er mache das gesamte Spiel besser, findet van Lent. Denn durch seine präzisen Flanken gäben sich die Offensivspieler auch mehr Mühe, im gegnerischen Sechzehner Präsenz zu zeigen. "Diese Präsenz hat mir gefehlt in den ersten Wochen", sagte der Kopfballexperte van Lent. Auch die Flanken von Linksverteidiger Max Dombrowka würden immer gefährlicher, weil die Mannschaft nun eingespielt sei.

Nach diesem Spielverlauf und dem vierten Treffer nach nur 58 Minuten zeigte sich der Trainer auch gar nicht erbost, dass die Mannschaft entgegen dem Plan am Ende recht viel "hintenrum" spielte - so habe man immerhin Kräfte sparen können für das Derby am Samstag daheim gegen den FC Bayern II (14 Uhr). Um zwei Uhr morgens kam der Mannschaftsbus aus Mannheim wieder im Hachinger Sportpark an, viele hatten schon während der Fahrt geschlafen. Die Müdigkeit dürften sie in den nächsten Tag mitgenommen habe, aber erschöpft sind die Hachinger zurzeit keinesfalls.