Dominik Stahl, 34, hat seine Fußballerkarriere beendet. Der gebürtige Osterburkener war 2004 aus der Jugend der TSG Hoffenheim nach München zur U17 des TSV 1860 gewechselt. Aus dem Löwen-Nachwuchs schaffte er es 2009 über die Amateure zu den Profis in die zweite Liga, wo der Mittelfeldakteur 123 Zweitliga- und sechs DFB-Pokal-Partien bestritt. 2016 ging er dann zum damaligen Regionalligisten nach Unterhaching. Mit der Spielvereinigung wurde er noch im selben Jahr bayerischer Amateurmeister und stieg in die dritte Liga auf. Wegen Knieproblemen kam er in der laufenden Saison nicht zum Einsatz. "Dominik war über seine gesamte Karriere nicht nur ein sehr guter Fußballer, sondern vor allem eine überragende Persönlichkeit", sagte Hachings Klubchef Manfred Schwabl. Er habe im Verein große Wertschätzung genossen.