Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching verpflichtet Patrick Hasenhüttl. Der 23-jährige Stürmer kommt ablösefrei von Türkgücü München, dem Spitzenreiter der Regionalliga Bayern, bei dem sein Vertrag ausläuft. Der Österreicher hat in Unterhaching bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben. "Das ist ein Transfer, der absolut zu uns passt. Er kommt aus der Region und hat knapp zehn Jahre in unserer Jugend gespielt", sagte SpVgg-Trainer Claus Schromm. "Wir freuen uns auf einen Stürmer, der unglaublich gerne den Ball jagt, aber auch weiß, wo das Tor steht." Hasenhüttl erklärte: "Ich freue mich sehr, zu meinem Jugendverein zurückzukehren. Es fühlt sich für mich ein bisschen so an, wie nach Hause zu kommen", sagt Hasenhüttl. "Der Hachinger Spielstil passt aus meiner Sicht sehr gut zu mir. Auch mit der Philosophie, auf junge Spieler zu setzen, kann ich mich zu 100 Prozent identifizieren." Für Türkgücüs Manager Roman Plesche ist der Abschied "kein Weltuntergang".