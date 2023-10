René Vollath, 33, ist am 8. Oktober Vater geworden, deshalb musste er beim vergangenen Drittliga-Auswärtsspiel von einem Torwart vertreten werden, der vom Alter her auch beinahe schon sein Sohn sein könnte: Konstantin Heide ist fast 16 Jahre jünger. Am Samstag nun, beim 0:0 gegen den SV Sandhausen, machten schon wieder mehrere junge Spieler der SpVgg Unterhaching auf sich aufmerksam. Aaron Keller, 19, lieferte eine überragende erste Halbzeit, Timon Obermeier, 20, ersetzte Kapitän Josef Welzmüller nach dessen Verletzung in Minute 56, Boipelo Mashigo, 20, kehrte nach einer Verletzung für elf Minuten zurück, und Trainer Marc Unterberger meinte danach: "Wenn man ihn spielen sieht, kann man sich vorstellen, was passiert, wenn der Kerl richtig fit ist." Angreifer Maurice Krattenmacher, 18, war mit der U19-Nationalmannschaft verreist (er bekam beim 3:1 gegen Nordmazedonien einen Kurzeinsatz), Benedikt Bauer, 20, ist momentan verletzt. Er wäre sonst aller Voraussicht nach Stammspieler.